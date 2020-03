Duffy estrena Something beautiful

Hace aproximadamente un mes os contábamos en LOS40 la terrible confesión de Duffy que sacudió los cimientos de la industria musical. La artista había sido secuestrada, violada y mantenida cautiva durante algunos días. Esa fue la razón de que su música se apagara durante años, pero parece que tras la confesión pública ha llegado la hora de volver a cantar.

La solista galesa responsable del éxito Mercy ha elegido un momento de grandes dificultades en todo el mundo por culpa de la crisis sanitaria mundial del Covid-19. Para intentar sobrellevarlo y mandar un mensaje de esperanza ha enviado a un programa de BBC Radio la canción Something beautiful.

Esta ha sido la carta que acompañaba la canción para radiarla si lo consideraban oportuno: "Hola Jo Whiley. Espero que estéis bien y a salvo. Quería mandarte esto para que lo pusieras en la radio si quieres. Tal vez hayas leído las palabras que escribí semanas atrás y que me hicieron sentir más libre. Intenté hacer una entrevista escrita pero es más duro de lo que creía. La escribiré pronto. Ni Universal Music ni nadie sabe que estoy haciendo esto. Se volverían locos porque son gente encantadora. Aquí está la canción, aquí está Something beautiful. Era simplemente algo que que quería que pusiérais en la radio en estos complicados momentos, si te gusta la canción por supuesto. Ojalá levante el espíritu. No planeo lanzarlo, solo creí que sería algo agradable para la gente que está encerrado en casa en cuarentena. Duffy".

La locutora de la BBC Radio 2 no dudó en leer el mensaje posteado por la galesa en el programa y en estrenar la canción

Este el primer inédito que podemos disfrutar de Duffy en muchos años. Tras la publicación de su segundo álbum de estudio Endlessly (2010), la intérprete sólo había lanzado tres canciones dentro de la banda sonora de la película Legend incluyendo dos nunca antes estrenadas: Whole lot of love y Dear heart. Eso sucedió en 2015.

Desde entonces hasta ahora poco y esta era la razón: "No podéis imaginaros la cantidad de veces que pensé en escribir esto. La forma en que lo escribiría, cómo me sentiría después. Bueno, no estoy completamente segura de por qué ahora es el momento adecuado, y qué es lo que me emociona y libera para hablar. No puedo explicarlo. Muchos de vosotros os habéis preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué. Un periodista contactó conmigo, encontró la manera de comunicarse conmigo y el verano pasado le conté todo lo que había sucedido. Fue amable y fue increíble poder hablar finalmente. La verdad es que, y confía en mí, ahora estoy bien y segura, fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación llevó un tiempo. No hay una forma ligera de decirlo. Puedo decirte que en la última década, durante miles y miles de días me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente y el sol ahora brilla. ¿Te preguntas por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor? No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. Me pregunté, ¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto? Y lentamente se rompió. Por favor, apoyadme para hacer de esto una experiencia positiva".