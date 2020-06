Eminem ya no se incluye en la lista de mejores raperos

Dos décadas dan para mucho. Y en la vida de cualquier persona todos esos años normalmente sirven para darle una madurez de la que normalmente no se hace gala cuando uno es joven. Un claro ejemplo reciente es el de Eminem que en los últimos 18 años ha pasado de meterse en la lista de mejores raperos a confesar cuáles son sus artistas favoritos sin contarse a sí mismo.

El de Detroit contestó hace unos días a un seguidor en sus redes sociales que le preguntaba "¿Quién es el mejor rapero de todos los tiempos?". Su respuesta ha dado la vuelta a todo el mundo como lo hizo el disco por sorpresa que lanzó a comienzos de 2020.

“Para mí, sin un orden en particular... entre Wayne, Pac, Royce, Jay, Redman, Treach, G. Rap, Biggie and King Crook..." confesó Eminem quién posteriormente añadiría "además de LL Cool J, Nas, Joyner Lucas, Kendrick, J Cole, Andre 3000, Rakim, Big Daddy Kane".

For me, in no particular order... Toss up between wayne, pac, royce, jay, redman, treach, g. rap, biggie & king crook.... — Marshall Mathers (@Eminem) June 14, 2020 Plus redman, LL, nas, joyner, kendrick, cole, andre, rakim, kane... — Marshall Mathers (@Eminem) June 14, 2020

Casi una veintena de artistas citados como Jay Z, Kendrick Lamar, Lil Wayne, Tupac... y ni rastro de Marshall Bruce Mathers III, su nombre real. Pero no siempre ha sido así y sus propias canciones dan testimonio de ello.

En 2002 ya dejó una lista similar en la canción Till I collapse: "I got a list, here’s the order of my list that it’s in / It goes, Reggie, Jay-Z, Tupac and Biggie/ Andre from Outkast, Jada, Kurupt, Nas and then me". ("Tengo una lista, aquí está el orden de mi lista, va así, Reggie, Jay-Z, Tupac and Biggie / Andre from Outkast, Jada, Kurupt Nas y luego yo".

Como veis, los gustos musicales de Eminem no han cambiado demasiado pero el rapero ha evolucionado y madurado hasta el punto de no autoincluirse en el ranking aunque haya dicho por activa y por pasiva que él se ve en el Olimpo del rap.