The Weeknd, Dua Lipa, Ana Mena: enfrentados este sábado por el Nº1

Nea, con Some say, fue la encargada de acompañarnos desde lo alto de la lista en la entrada en el verano; pasada una semana de su triunfo, la cantante y compositora sueca debe ahora defender su liderato. Otros artistas también quieren colgarse la medalla de oro.

Las dos canciones que la escoltan en puestos de podium ya han sido número uno, y el calibre de sus intérpretes hace pensar que la posibilidad de que lo recuperen no es remota. Son Physical, de Dua Lipa (#2), y Blinding lights (#3), de The Weeknd. Si el canadiense lograra tomar ese pequeño impulso e imponerse al resto sería número uno por cuarta vez con este single.

No conviene que nos olvidemos de ese tándem maravilloso formado por Fred de Palma y Ana Mena, que también fueron número uno con Se iluminaba y que ahora, desde el #4, cuentan también entre los favoritos. Lo mismo que Lewis Capaldi, que está en el #5 con Before you go. Hay que descender hasta el séptimo puesto para encontrar un tema que aún no ha coronado la lista, y es Roses, de SAINtJHN. Veremos si salta la sorpresa.

El candidato esta semana es Rain on me, de Lady Gaga y Ariana Grande. Esta colaboración de muchos kilates, éxito de ventas en todo el mundo, puede ingresar en el ránking si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40. En caso de que así fuera, la Germanotta podría hacer doblete, ya que a día de hoy otro de los singles de Chromatica, Stupid love, sigue en lista.

Os daremos la última oportunidad de conseguir el alucinante OPPO Find X2 PRO, el móvil con la mejor pantalla del mercado. Por votar en antena regalaremos el BluRay de la película Monstruos University y cuatro entradas para el Parque de Atracciones de Madrid. En la Máquina del Tiempo recordaremos a Michael Jackson, de cuyo fallecimiento se han cumplido esta semana once años. A las 10 de la mañana (9 en Canarias) te esperamos donde siempre.