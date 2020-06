Mónica Carrillo sobre la noticia de Pablo Alborán: “Me parece de una generosidad que es de aplaudir”

Mónica Carrillo es uno de esos rostros habituales en muchos hogares gracias a su labor como presentadora de informativos. Pero además de periodista es escritora y, de hecho, ha ganado su primer premio en esta faceta, el Premio Azorín de novela 2020 por La vida desnuda. Una historia de emociones y relaciones personales. Un descubrimiento de secretos y de lazos que nos unen, que este junio ha llegado por fin a las librerías.

Tiene esa sensibilidad de los creadores, pero ese pragmatismo de los que informan con objetividad. Y en esa parte de contarnos lo que ocurre ha tenido que hablar, en ocasiones, de música. Una de las noticias que más repercusión ha tenido en los últimos tiempos ha sido la aclaración de Pablo Alborán sobre su identidad sexual. Un tema que a algunos les hace preguntarse por qué algo así sigue siendo noticia a estas alturas. Ella lo tiene claro.

“Es noticia porque Pablo Alborán es un artista número uno en nuestro país y me parece que el haber dado este paso, tiene repercusión”, asegura. Y como presentadora de informativos toca dar la noticia. Como persona, tiene su propia valoración: “Me parece muy valiente y de una libertad absoluta que lo hiciera o que lo dejara de hacer. Me parece bien lo que haga. En su caso, si ha tomado esa decisión y al expresarlo iba a ayudar a otras personas que están en esa situación, me parece de una generosidad que es de aplaudir”.

Aplaude que lo haya hecho, pero le hubiera parecido igual de bien que no lo hubiera hecho. “Como en La vida desnuda, uno tiene derecho a contar sus secretos o a no contarlos. A mí me parece maravilloso mantener el misterio de si quiere o no, y tener la libertad”, asegura.

“Son tabúes que se van rompiendo y que, más adelante, ya no será necesario lanzar este tipo de mensajes. Lo que no creo que toque ahora es juzgar, en un sentido o en otro. Es la normalidad. Me parece bien porque él ha querido darle la normalidad que creo que tiene el tema”, añade sobre la decisión que finalmente tomó el malagueño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 17 Jun, 2020 a las 4:30 PDT

Aunque muchos opinarán que el hecho de darle un espacio en los informativos le resta esa normalidad de la que habla. “Pero es que es Pablo Alborán, genera interés, eso es algo que tenemos claro desde los informativos. No todos los comportamientos tienen la misma repercusión. Cuando eres una persona pública y un artista de la talla internacional como es él, es lógico que genere cierto revuelo. Por eso me parece fenomenal que lo haga o que lo deje hacer. Yo siempre voy a estar al lado de la libertad absoluta de la decisión que tome la persona”, explica.

Noticias tristes

También ha llenado minutos informativos la reciente muerte de Pau Donés que ha dejado al país conmocionado y triste. “Le escuché mucho”, asegura Mónica, “cuando yo me vine de Elche a Madrid a estudiar, en mi primer año en periodismo me acompañó mucho su disco con canciones como Agua. Hay muchas canciones que me llevan a aquella época de tantas ilusiones y le tenía un cariño aun sin conocerle porque me ha acompañado en algún período de mi vida y ha sido muy dura la pérdida”.

No ha sido la única muerte por cáncer de una celebritie en las últimas semanas. La periodista resalta la importancia de ejemplos como los suyos: “Me ha parecido una lección de dignidad, la de él y la de Rosa María Sardá, no dar ningún falso nombre a la enfermedad que tenían. Tenían cáncer y han convivido con él porque, ni siquiera eran partidarios de decir que se lucha contra, es simplemente aprender a convivir con lo que te ha tocado y a ellos les ha tocado esto y me ha parecido una lección. Y mucha pena, de verdad”.