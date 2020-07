Andrés Suárez: “No puedo permitir los mensajes machistas y videoclips que parecen pelis porno del reguetón”

Andrés Suárez, así se llama el octavo y último disco del gallego de mismo nombre. Una dosis de verdad, de vida y de emociones, en forma de canciones que nos hacen sentir. Porque así es él, un hombre intenso que transfiere a la música esa intensidad con la que vive cada experiencia que le ofrece la vida.

Aunque su voz está más alta y canta sintiéndose protagonista, se mantiene fiel a la esencia que le ha hecho cosechar una buena legión de seguidores. Porque no, por mucho urban latino que encontremos en las listas de ventas, él no se ha dejado tentar. “De momento no”, asegura, “me hace mucha gracia este rollo un tanto elitista, esto que de repente los traperos no molan…ostia, yo no me veo ahí, pero creo que en España entra todo, caben los artistas de OT, caben los traperos…”.

Machismo en el reguetón

Es de los que no descartan nada, pero escuchándole hablar y conociéndole mínimamente, es fácil apostar porque no se inicie en las melodías del reguetón y mucho menos en sus letras. “Lo que yo no puedo soportar, no puedo tolerar en esta gente que hace reguetón o no reguetón, pero cuyo mensaje es degradar a la mujer y llamarle de todo y que eso esté permitido en el año 2020…”, reflexiona.

Un sector del urban latino se ha tenido que enfrentar desde sus orígenes a las acusaciones de sexismo. “Son mensajes machistas, profundamente machistas, que hay en el reguetón profundo y que están ahí en horario infantil, no lo puedo tolerar, más porque me considero feminista, me lo vas a permitir”, admite.

Reconoce que son sus amigos los que le mandan mensajes con las novedades que van saliendo para que las escuche, “oyes la letra y está llamando a la mujer -cuando uno tiene madre, abuela y hermana-, de todo. ¿Dónde está el filtro aquí? A eso es a lo que voy”.

Parece difícil pensar que un día le veamos haciendo reguetón, aunque tampoco lo descarta, “pero de momento no me veo. Yo buscándome en el pop, en el rock, en el tal, bastante trabajo tengo”.

Canciones con sentimiento

La cuarentena nos ha descubierto las ganas que hay de canciones que transmitan sentimientos y nos toquen la fibra sensible. “La gente echa de menos la verdad, la emoción. Cuando te hablo de la enfermedad de mis abuelos, de un paisaje, de mi madre, es un mensaje de verdad. Te va a enternecer o te va a hacer llorar porque tú sientes lo mismo, tienes una abuela, tienes una madre, tienes una hermana… creo que me quedo con eso. Los morritos de Instagram no sé si ayudan a esta profesión que es la de la palabra”, admite.