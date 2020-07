Andrés Suárez sobre Elísabet Benavent: “Me alegro de que una amiga triunfe y nos olvidemos de los egos”

Andrés Suárez ha publicado nuevo disco que lleva su nombre porque se ha atrevido a contar y cantar cosas que antes no se hubiera planteado siquiera. Y los que se apuntaron a la preventa, recibieron, además, otro disco con cinco temas inéditos en acústico. Uno de ellos es Dieciséis que compuso con Elísabet Benavent, la de la saga Valeria de Netflix.

La autora, que no deja de salir de su zona de confort para probar cosas nuevas, también ha probado con la composición y todo gracias a un amigo en común. “Tenemos un vínculo en común y eso es indestructible, nuestro editor, Gonzalo Albert, que es una persona a la que yo quiero, de los que salen en el videoclip de Despiértame y editor de mi libro”.

Ya en redes ambos dejaron constancia de la admiración que sentían el uno por el otro y la humildad que los define a ambos. Fue Gonzalo el que le habló al gallego de Elísabet Benavent. Ya había leído alguno de sus libros: “Sinceramente, no he leído todos sus libros. No necesito hacerlo para saber. Sigo sus publicaciones, sigo su obra, sé de Valeria y su Netflix. Coincidimos en dos Sant Jordi en Barcelona y sé que es una gigante de la palabra, lo sé por leer lo que escribía a mi lado, lo sé porque sigo el ritmo de sus publicaciones…”.

Vale que él no es un gran lector de su obra, pero no sucede lo mismo con una de sus ex. “Tuve una pareja que cuando vio mis libros en el salón de mi casa fue como ‘no puede ser, soy super fan’”, recuerda el cantautor.

Han hecho un buen tándem y habrá que ver si esto no es más que el principio de una historia común. “Es una persona que está arrasando y no sabes cómo me alegro de que una amiga, una compañera triunfe y nos olvidemos de los egos y de cuánto vende el uno y el otro. La música, el arte, la palabra o los libros son compañerismo. Tiene toda mi admiración”, añadía el músico.

En cuanto al hecho de trabajar juntos asegura que fue “un privilegio, un regalo. Llegó tímida, ‘una canción, no voy a saber’... Las mejores frases son suyas”, confiesa, “me pasó cuando fui a ver a los chavales de OT. Uno de ellos me decía, ‘no, es que yo no puedo escribir canciones’. Hay que sentir, hay que dejarse llevar, creer en uno mismo y mandar al carallo a la gente que te dice que no vales o que no sabes”.