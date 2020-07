‘In Your Eyes (remix)’ ft. Doja Cat de The Weeknd, ¡ya tiene vídeo!

La canción de The Weeknd junto con Doja Cat en este In Your Eyes (remix) es una de las colaboraciones del año. El videoclip se ha hecho esperar (imaginamos que habrá sido por la cuarentena y el trabajo que conlleva hacer uno a base de ilustraciones), pero no dejará indiferente a nadie.

Animación y psicodelia son los ejes principales de este nuevo vídeo musical en el que recorremos las calles de Nueva York al lado de Abel Tesfaye. Dirigido por Jeron Braxton, el cantante canadiense es representado con las gafas de sol, la americana roja y la tirita en la nariz tan característica de su era After Hours.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 20 May, 2020 a las 9:07 PDT

En este vídeo, hay una serie de detalles que nos gustaría señalar. En primer lugar, el coche de policía en llamas que lleva impreso las siglas FTP (F*ck the police), Slave Patrol (Patrulla de esclavos) y KKKPD (Klu Klux Klan Police Department). Una clara denuncia a la brutalidad policial que la sociedad afroamericana ha tenido que sufrir durante décadas, la cual se ha incrementado a raíz del asesinato de George Floyd, entre otros ocurridos en Estados Unidos durante los últimos meses.

Abel ha sido uno de los artistas que más se ha implicado económicamente en la lucha contra el racismo. Llegó a donar medio millón de dólarse a importantes asociaciones y sigue colaborando en la causa.

Otro aspecto es la representación de la Estatua de la Libertad, que lleva grabada ACAB (All cops are bastards) y la importancia que ha dado a las cámaras de seguridad, que le llegan a identificar como "Un hombre negro con un alto potencial de ser sospechoso como amenaza".

También podríamos deducir que es una crítica al consumismo: hay un exceso de anuncios publicitarios y una saturación de imágenes. Hasta la propia Doja Cat protagoniza uno que pondría fin al sentimiento de soledad con un servicio ilimitado de charla e intercambio de mensajes.

Un rasgo que no ha pasado desapercibido por los fans ha sido la referencia a la Senda arcoiris del videojuego Mario Kart por donde circula el artista.