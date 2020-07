Sonsoles Ónega: “A mí me han preguntado por el ‘Merlos Place’ desde políticos, amigos hasta vecinos”

Sonsoles Ónega es una de esas mujeres que no se han encerrado en casa durante la cuarentena. Ha seguido al frente de Ya es mediodía, el programa en el que nos pone al día sobre la actualidad de lunes a viernes en Telecinco. Reconoce que han sido momentos muy duros en los que ha tocado informar de situaciones muy complicadas y sensibles.

Nos ha contado cómo fue la noticia que tuvo que dar que provocó que se rompiera en televisión. También de la válvula de escape que supuso el 'Merlos Place', la infidelidad mediática que protagonizaron dos de sus colaboradores.

Han sido y están siendo momentos muy complicados, ¿cuál es la noticia que más te ha costado dar en estos últimos meses?

La más dura fue cuando conocimos lo que estaba pasando en las residencias y nos llegó la información de una residencia con imágenes de ataúdes a las puertas, donde estaban viviendo un verdadero drama por dentro. Ese día, aparte que me rompí literalmente en directo, porque no me lo podía imaginar. Ahora no tengo a nadie en una residencia, pero sí he tenido a mi abuela y te imaginas lo que están pasando y para mí fue durísimo. Nuestra gran cicatriz va a ser esa. Además, no estamos programados para morirnos en soledad, todos necesitamos que nos despidan y nos acompañen. Solo imaginarlo, nos conmueve.

😥📺 La presentadora @sonsolesonega se emociona al comienzo de "Ya es mediodía" tras dar a conocer nuevos casos de coronavirus en una residencia de la tercera edad #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/tgM8Up6kVB — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) March 18, 2020

Tú, como cronista parlamentaria durante tantos años, ¿cómo has visto el Parlamento en este estado de alarma?

Lo he visto como ha sido, dividido, inundado de insultos, de broncas. No han estado a la altura durante los meses más difíciles. Ahora parece que hay algún viso de acuerdos entre las grandes formaciones que tienen que entender que llegar a acuerdos no significa renunciar a los principios políticos, sino que significa solo eso. Parece que, en este país, en los últimos años, parece que la estrategia ha sido todo lo contrario, la confrontación en lugar de la búsqueda de consenso. Ojalá esos brotes verdes de acuerdo que estamos empezando a ver se pudieran consolidar.

Entre tanta intensidad informativa estos meses, hemos encontrado vías de escape como el 'Merlos Place' que te tocaba de cerca porque se conocieron en tu programa, ¿lo has vivido con la misma frivolidad que gran parte de la audiencia?

Yo lo he vivido con la misma intensidad y alegría porque fue una válvula de escape de manera absolutamente transversal. A mí me ha preguntado por esta historia desde políticos, amigos, hasta vecinos, todo el mundo. ¿Por qué? Porque estábamos metidos en casa tragando toda la información 24 horas sobre el coronavirus y, de repente, llega una historia que nos recuerda que somos humanos y que todas esas realidades se siguen produciendo, así que, nos dio mucha alegría a todos.

Alegría a todos menos a ellos, supongo.

Efectivamente, menos a ellos. Pero bueno, lo procesaron bien. Tengo que decir que los dos, tanto Marta como Alfonso fueron muy generosos porque dieron explicaciones. Otros, directamente, dirían ‘no tengo que contar nada de mi vida’. Han sido generosos y lo han encajado muy bien los dos. A mí especialmente me dio pena porque, efectivamente, fue un amor que nación en el plató de mi programa y los dos son estupendos.

Bueno, yo de celestina no te querría visto lo visto…

Oye, yo los junté, luego, si ellos lo hacen mal, qué le vamos a hacer… (risas) Que yo he sido personal lover de una amiga, no te digo más. Le llevaba su red social de Meetic. Una amiga mía que estaba soltera, te hablo de hace años, yo estaba casada todavía, y ella no quería entrar y yo le dije, ‘venga mujer, ya te lo hago yo’. Te voy filtrando, tú me dices y luego ya les paso tu teléfono y así estuve un tiempo, pero lo tuve que dejar porque eso es un trabajo…