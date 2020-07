El órdago de Twitter para poder editar tuits

Desde hace años la gran aspiración de los usuarios de Twitter, una de las redes sociales de mayor longevidad, es tener la posibilidad de corregir esos pequeños errores que tenemos a la hora de publicar tuits y que hasta el momento no se pueden editar.

Pero hoy la compañía ha lanzado un órdago a su audiencia. ¿Queréis un botón para poder editar vuestros tuits (o tweets, como prefiráis)? Este es el requisito que hay que cumplir para ver nuestros deseos hechos realidad.

"You can have an edit button when everyone wears a mask" ("Podréis tener un boton de editar cuando todo el mundo lleve puesta una mascarilla") escribía la red social desde su perfil oficial @Twitter donde cuenta con más de 58 millones de seguidores.

You can have an edit button when everyone wears a mask — Twitter (@Twitter) July 2, 2020

Una condición que no parece sencilla de cumplir viendo la reticencia de muchos usuarios de Twitter en países como Estados Unidos o Brasil donde se ha minimizado o relativizado la importancia y el peligro de la pandemia mundial provocada por el coronavirus Covid-19.

Editar tuits es una de las últimas rojas que le quedan a la compañía después de implementar las fotos, los vídeos, los emojis y los gifs, los hilos, los 280 caracteres, el modo oscuro, programar mensajes a futuro y más recientemente los audios (de momento sólo para sistemas iOS) entre otras muchas mejoras.

Jack Dorsey, el CEO de Twitter lo dejó claro a comienzos de año cuando al contestar a los usuarios de la red social lo comparó al envío de los SMS: "No hay vuelta atrás. La respuesta es no". Salvo que todos os pongáis una mascarilla, así que ya sabéis...