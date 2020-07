Luz Casal: sus 10 mejores canciones

Luz Casal es una de las más admiradas voces femeninas de nuestra música y una figura clave en los sonidos pop rock de los ochenta y noventa en español.

Con cuatro décadas de carrera profesional y quince álbumes de estudio a sus espaldas, la artista gallega ha cosechado un gran éxito no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, fuera de nuestras fronteras sobre todo en Francia. Tanto que, en 2017, lanzó el disco Luz Casal chante Dalida, A mi manera, dedicado a su público del país vecino.

Una artista inspiradora, con una vida entera dedicada a la música de quien también hemos conocido su lado más humano, con el ejemplo más cercano en los días de confinamiento durante la pasada cuarentena. Días en los que Luz Casal realizó más de 2.000 llamadas a sus fans con el fin de dar apoyo y acompañarles en la medida de lo posible.

Las 10 mejores canciones de Luz Casal

Con canciones que ya son himnos de la música de nuestro país, seleccionar tan solo 10 no es una tarea fácil, pero desde LOS40 hemos escogido algunas de las más reseñables que no pueden faltar.

No Aguanto Más

Corría el año 1983 cuando Luz Casal grababa el videoclip de esta canción, el primero su carrera y con el que daría el pistoletazo de salida a una trayectoria repleta de triunfos. Con temas como este No Aguanto Más o Eres Tú dio paso a su gira de verano en la que también participaban artistas como Miguel Ríos o Leño.

No Me Importa Nada

El quinto trabajo de Luz Casal, Luz V, es posiblemente uno de los más destacados de la carrera de la cantante. En él se encuentra este atemporal y súper versionado No Me Importa Nada: "Y no me importa nada nada, nada / Que rías o que sueñes, que digas o que hagas".

Loca

Otro de los temas más destacados de Luz V y una de las más admiradas. Un canto nostálgico y lleno de rabia hacia las ganas de que todo volviera a ser como en un tiempo pasado.

Piensa En Mí

En 1991 y dentro del álbum A Contraluz, que llegó a ser disco de platino seis veces, Luz Casal presentaba este conocidísimo bolero. "Piensa en mí / Cuando sufras / Cuando llores / También piensa en mí".

Un Año De Amor

Una canción con la que Luz Casal iniciaría su participación en bandas sonoras de películas, en este caso fue Pedro Almodóvar quien eligió esta canción para Tacones Lejanos.

Entre Mis Recuerdos

Un éxito absoluto en las listas de éxitos nacionales y una de las canciones más reseñables de su séptimo álbum de estudio, Como La Flor Prometida.

Mi Confianza

En 1999 y tras cuatro años de silencio musical, Luz Casal regresaba con Un Mar De Confianza, donde se encuentra el tema Mi confianza, sencillo que ganó el Premio Ondas a la Mejor Canción.

Tu Bosque Animado

La canción que le llevó a hacerse con un Premio Goya a la mejor canción original de la película El bosque animado en el año 2001. Tras su participación en Tacones Lejanos, otro de los grandes directores de nuestro país contó con la voz de Luz Casal para su película. Fue Alejandro Amenábar para su filme Mar Adentro con la canción Negra Sombra, poniendo música a un texto de Rosalía de Castro.

Un Nuevo Día Brillará

Dentro del álbum Sencilla Alegría descubríamos este himno a la positividad cuando las situaciones no son tal y como nos gustarían: "Quiero ver el rojo del amanecer / Un nuevo día brillará / Se llevará la soledad".

Historia De Un Amor

Dentro de La Pasión, un álbum que marca un punto de inflexión con sus anteriores trabajos, conocimos en 2009 esta Historia De Un Amor.

¿Eres capaz de elegir tan solo una de entre todas las grandes canciones de Luz Casal?