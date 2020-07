Dua Lipa, Ana Mena y The Weeknd quieren el puesto de Nea

Esta semana Nea y su Some Say ha vuelto a reinar desde lo más alto de la lista de LOS40. La cantante sueca, que compuso este temazo sampleando el hit Blue de Eiffel 65, ha conseguido ser número 1 por segunda semana no consecutiva. Pero lo malo de estar en lo más alto es que o te mantienes o ya solo puedes bajar. ¿Seguirá coronando la lista?

Lo que tenemos claro es que no lo va a tener nada fácil. Hay varios temas que quieren subir a lo más alto. Se Iluminaba de Fred De Palma y Ana Mena se encuentran esta semana en segunda posición y podrían alcanzar por tercera vez la cima. Lo mismo le pasa a The Weeknd con Blinding Lights y a Dua Lipa con Physcall. Ambos artistas, que se encuentran en la tercera y la cuarta posición respectivamente, podrían repetir en el número 1 de la lista.

Tendríamos que ir a la quinta posición para ver una canción que todavía no se ha llevado el oro. Hablamos del temazo Say So de Doja Cat, que podría subir cuatro puestos y dar la sorpresa esta semana. ¡Nunca se sabe!

Además, esta semana podría entrar una de las canciones que más veces hemos visto estos días en redes sociales. Hablamos de Ily (I Love You Baby) de Surf Mesa. La canción, que utiliza la mítica melodía y letra de I Can’t take my eyes of you de Frankie Valli, podría entrar en la lista esta semana. De hecho, todavía puedes apoyar su candidatura con el HT #MiVoto40.

