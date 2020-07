The Cranberries anuncia una reedición extendida de ‘No Need to Argue'

Si hay un álbum que destaca en la discografía de The Cranberries, del que se vendieron 17 millones de copias y se convirtió en un clásico instantáneo, ese es No Need to Argue, de 1994. El disco contaba con Zombie, el tema más emblemático de la banda, que ha superado los mil millones de reproducciones en Youtube, pero también muchas más canciones que lo hacen fundamental en su discografía.

The Cranberries han anunciado que relanzarán No Need to Argue en una reedición de lujo con caras B, remixes, demos, pistas inéditas, grabaciones en vivo de la época y más material. La edición ampliada llega el 18 de septiembre.

Además del álbum recientemente remasterizado de 13 pistas, la reedición digital de dos CD cuenta con tres lados B, nueve grabaciones demo de No Need to Argue, ocho grabaciones en vivo y varios remixes. Además, también contiene fotografías nunca antes vistas tomadas de la sesión de fotos del álbum y un ensayo sobre la historia de No Need to Argue.

Todas las letras de este exitoso disco fueron compuestas por Dolores O’Riordan, la cantante principal poderosa y cautivadora de la banda, falleció trágicamente en enero de 2018. Seguramente, sus compañeros aprovechen la reedición de este disco para rendir un nuevo homenaje a la cantante, a la que siempre se declararon muy unidos.

Su mayor éxito, por el que se hicieron conocidos mundialmente The Cranberries es Zombie, una canción protesta que incluye un riff de guitarra heavy que no es un sonido habitual en la banda. La canción, un alegato contra la guerra, fue escrita en memoria de dos chicos muertos en un atentado del IRA en la localidad inglesa de Warrington en 1993. Aborda el conflicto de Irlanda del Norte y refleja el hastío de la sociedad irlandesa tras tantos años de violencia. El vídeo, dirigido por Samuel Bayer, muestra a Dolores cubierta por pintura dorada y rodeada de niños. También contiene imágenes de tropas británicas armadas patrullando en las calles de Irlanda del Norte.