Adam Levine homenajea a Kelly Preston recordando aquel falso beso

"Mi primer beso falso... Te echaremos de menos Kelly". Este fue el mensaje con el que Adam Levine rindió su particular homenaje a Kelly Preston. La actriz fallecía a comienzos de semana tras una larga batalla contra el cáncer tal y como anunció su marido el también actor John Travolta.

La intérprete fue una de las protagonistas del videoclip She will be loved al cual pertenece la captura que ha servido como tributo a Preston en el perfil oficial de Instagram del líder de Maroon 5: "Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón".

En ese videoclip, la actriz daba vida a la madre de la protagonista del vídeo con quien el personaje de Levine mantenía una relación. La historia pasa de ser un romance a un trío amoroso y sentimental en el que todos los protagonistas tienen mucho que perder.

La trágica noticia conmocionaba a Maroon 5 tras conocerse el pasado lunes: "Con gran pesar os informo de que mi preciosa mujer Kelly ha perdido su lucha de dos años frente al cáncer de pecho. Luchó con coraje y el amor y apoyo de muchos. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que, perdonadme de antemano si no tenéis noticias nuestras durante las próximas semanas y meses mientras nos curamos. Todo mi amor".

Una semana en la que la banda californiana no para de recibir malas noticias tras el anuncio de su bajista y miembro fundador, Mickey Madden, de abandonar el grupo durante un futuro próximo. Hay que recordar que Madden fue detenido por presunta agresión en un caso de violencia doméstica.