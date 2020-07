Katy Perry luce barriga pre-mama convertida en payasa para Smile

Queda menos de un mes para que en todo el mundo esté disponible el nuevo álbum de estudio de Katy Perry: Smile. El quinto trabajo musical de la intérprete supondrá toda una renovación en su manera de ver la vida. El mejor ejemplo es que pese a su avanzado estado de gestación se ha volcado en la promoción del mismo.

Smile es la nueva canción que ha presentado tras Daisies y que presta su título al propio disco. La californiana se ha puesto sus mejores galas de payasa, la nariz roja reglamentaria y ha lucido su barriga pre-mama mientras nos deleitaba con una espectacular coreografía.

Hace unos días pudimos disfrutar del estreno de la canción. Ahora ya podemos ver un vídeo, aunque quizá no sea el clip oficial, repleto de color y guiños al mundo circense con el que la intérprete quiere arrancar una sonrisa de felicidad a todos sus seguidores.

La cantante ha dejado a un lado la melancolía de la portada de Smile y el traje a cuadros azul y blanco para vestirse de lunares en una ropa que normalmente a los payasos les queda grande pero que dado su embarazo disimula perfectamente su barriga.

"Espero que puedan ser unos minutos de esperanza energizante para ti como lo es para mí" explicó hace unos días Katy Perry cuando estrenó la canción en la que se puede escuchar "Si, me siento agradecida. Tacha eso. Me siento muy agradecida. Ahora me puedes ver brillar desde una milla. Finalmente vuelvo a tener esa sonrisa".