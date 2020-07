Karol G detrás de las cámaras: presenta el making of de 'Ay, Dios Mío!'

En el mundo de la música urbana Karol G convierte en oro prácticamente toda canción sobre la que pone su toque personal. Después del éxito absoluto de Tusa, su conocidísimo tema junto a Nicki Minaj, llegó otra importante colaboración internacional, este vez de la mano de Jonas Brothers. Dos sencillos que han servido para dar paso al primer single en solitario de la colombiana en lo que llevamos de 2020: Ay, Dios Mío!

Un tema que llegaba cargado de ritmos chill, pero sin perder en ningún momento la esencia urbana y cuyo videoclip fue de lo más comentado, ya que no fueron pocos los que compararon el último trabajo de Karol G con los clips de Rosalía, acusándola a través de las redes de "copiar" a la catalana.

Sin embargo, ahora y como sorpresa frente a una promoción que se ha visto totalmente alterada por la situación sanitaria global, así como por el positivo en coronavirus de la propia Karol G (que ya ha dado negativo en su último test), la cantante ha presentado una entrevista y un vídeo del making of de Ay, Dios Mío! en el que cuenta todos los detalles de su creación y en el zanja cualquier crítica definiéndolo como: "Un vídeo muy especial, de mi verdadero yo."

A juzgar por las palabras de la colombiana, Ay Dios Mío! llega como uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: "¡El vídeo de Ay Dios Mío me quitó como cincuenta años de vida!", exclama Karol G, que continúa: "Es un vídeo en el que parece que grabamos tomas sencillas, pero en realidad no. Quería un vídeo en el que todos los detalles estuvieran pensados".

Un rodaje que no estuvo libre de contratiempos, entre ellos la dificultad de trabajar con Goku, el perro que comparte con Anuel AA y que también ocupa un lugar privilegiado en este proyecto.

Dejando a un lado las dificultades, Karol G también destaca muchos aspectos positivos de la experiencia de la grabación de esta canción y su respectivo videoclip, como el papel de Ovy On The Drums, para quien solo tiene palabras de agradecimiento. Además, también ha confesado que poder sacar su lado "más de niña" a través de todos los looks del clip ha sido una de las cosas que más ha disfrutado.

Por supuesto, a Karol G no le han faltado palabras de reflexión ante la situación de emergencia que el mundo está atravesando en estos momentos y que ella, por desgracia, ha experimentado en primera persona: "Todo esto de la pandemia me pilló en medio de un tour, era el primer año que empezaba a hacerlo yo sola, que tenía una canción muy exitosa como lo es Tusa y cuando pasó todo esto del encierro, de tener que cancelar todo fui una de las personas que estaban enfadadas, me sentí muy triste. Pero después de pensarlo mucho, creo que era un tiempo que necesitábamos. El mundo iba demasiado rápido y uno no tenía tiempo ni de pensar en uno mismo."

Si quieres saber todos los secretos que se esconden tras el videoclip de Ay, Dios Mío! como, por ejemplo, cómo se las ingenió Karol G para conducir haciendo caballitos, ¡no te pierdas el vídeo!

¡Enhorabuena por este nuevo proyecto!