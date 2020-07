Nobody's Love, lo nuevo de Maroon 5

Este 20 de julio se han cumplido 10 meses desde que Maroon 5 abriera una nueva etapa dentro de su carrera musical con la publicación de Memories. Aquel sencillo recogía el testigo de su último hit mundial Girls like you (2017) comenzando una nueva página de éxitos por escribir. Pese a haber logrado el nº1 con esta canción, han pasado muchas cosas desde entonces: cancelación de su gira por una pandemia mundial, retraso en la grabación de su próximo proyecto y hasta la marcha de su bajista Mickey Madden.

Sin embargo, la banda californiana no cede ante las adversidades y ya ha confirmado que este próximo jueves 23 de julio estará de estreno. Será ese día cuando se podrá disfrutar por primera vez de su nuevo tema: Nobody's Love. El anuncio oficial de este single ha llegado a través de varias publicaciones en el perfil oficial de Instagram del grupo en el que juegan con la portada en diferentes colores.

Al igual que sucediera con la recolocación de sus conciertos por todo Estados Unidos, la publicación del estreno de esta canción ha sido triple. Esto hace suponer que hay un significado oculto tras las triples publicaciones y que quizá su nuevo proyecto musical, el séptimo de su carrera, tenga algo que ver con esta cifra.

Tras Songs about Jane (2002), It won't be soon before long (2007), Hands all over (2010), Overexposed (2012), V (2014) y Red Pill Blues (2017) a Maroon 5 le queda poco por demostrar. De momento, la fórmula mostrada en Memories volvió a funcionar y ahora solo queda esperar a ver si Nobody's Love también lo hace.

Vienen unos emocionantes meses para los seguidores de los californianos. Como decía, sus conciertos de su Tour 2021 M ya tienen nuevas fechas por toda América (Colombia, Argentina y Estados Unidos). Si todo sigue como hasta hoy, será la primera vez que el grupo se embarque en una gira sin su bajista y miembro fundador Mickey Madden.

El músico decidió abandonar la formación en la madrugada del 15 de julio en nuestro país apenas dos semanas después de que fuera detenido por presunta agresión en un caso de violencia doméstica: "Tengo algunas cosas con las que necesito tratar ahora mismo, así que decidí abandonar Maroon 5 para un futuro próximo. Durante este período, no quiero ser una distracción para mis compañeros de banda. Les deseo todo lo mejor" fueron sus palabras recogidas por People.