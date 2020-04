Canciones que comparten el mismo título y el mismo éxito: Memories

Nuestra serie de reportajes sobre las canciones que comparten título y éxito está a punto de llegar a su décima entrega. Si esta es la primera vez que pinchas en una de estas noticias deberías saber que hasta ahora hemos hablado de Say my name, Just can't get enough

, La flaca, Señorita, I don't care, Fuego, Happy y Adore you. 8 hits y sus respectivos mellizos (en ocasiones hasta trillizos) que nos han dejado curiosidades muy interesantes.

Hoy le llega el turno a una de esas palabras que tanto pueden evocar tanto en los artistas como en sus seguidores: Memories, o sea, recuerdos. Y por primera vez en lo que llevamos de serial, encontramos repetido a nuestro primer protagonista: David Guetta. Con el dj francés comenzamos en enero de 2019 y su Say my name con Bebe Rexha y J Balvin y volvemos ahora gracias a uno de los grandes éxitos de su carrera.

Pero en el último año, una canción le está disputando el trono de canción más popular con ese título. A ti cuando alguien te dice Memories, ¿te suena a David Guetta o a Maroon 5?

Memories de David Guetta

Probablemente no haya habido un disco de estudio más vendido de música electrónica que One love de David Guetta en la última década. El dj francés consiguió llevar su apuesta musical a todo el mundo y a todos los públicos convirtiendo canciones como Memories en éxitos en países tan diferentes en cuanto a gustos musicales como Austria, Bélgica, República Checa, Australia, Países Bajos, Finlandia, Polonia, Nueva Zelanda, Francia, Irlanda, Alemania, Hungría, Suiza o Dinamarka, entre otros.

Memories fue el cuarto sencillo de un elepé del que ya habíamos disfrutado de otro bombazo como era Sexy bitch. Parecía difícil superar ese hit pero lo logró con una canción que nació durante un vuelo a Estados Unidos donde Guetta tenía el rodaje del vídeo I got a feeling con The Black Eyed Peas.

Allí conoció a Kid Cudi y tras ir al estudio grabaron dos canciones, una de las cuales iba a convertirse en uno de los hits más importantes de David Guetta. Una canción que habla de pasarlo bien, de disfrutar la noche y de vivir a tope la vida en apenas dos estrofas repletas de transiciones y progresiones que ponen la piel de gallina.

El vídeo no puede decirse que sea espectacular pero sí muy original. Keith Schofield fue el director de esta propuesta audiovisual que mostraba a varias mujeres desnudas a las que sólo veíamos en el reflejo de espejos y cristales filmando el vídeo protagonizado por David Guetta y Kid Cudi. Todo ello rodado en el Biscayne Boulevard de Miami con más de 300 millones de reproducciones para dar testimonio de su tremendo éxito.

Memories de Maroon 5

Maroon 5 sorprendió a todo el mundo con la publicación de Memories, un nuevo sencillo con el que teóricamente comenzaban una nueva etapa musical enmarcada dentro de un nuevo disco de estudio. Una canción con una profunda dedicatoria hacia los que ya no están y para vivir una vida plena: "En un mundo que cada vez se vuelve más loco, tomémonos solo un momento para pensar en aquellos que amamos y compartamos los recuerdos de aquellos a quienes hemos perdido. Esta canción habla sobre la gente que ha perdido algo o a alguien. Esta canción es para todos nosotros" explicó el líder del grupo californiano.

Quizá hayas tenido la sensación al escucharla por primera vez de que su melodía te sonaba de algo. Para explicar esa sensación tendríamos que remontarnos casi 450 años atrás cuando Johann Pachelbel compuso su popular Canon (originalmente conocido como Kanon und Gigue in D-Dur fur drei Violinen und Basso Continuo). Escrita por Adam Levine, Jacob Kasher, Jonathan Bellion, Michael Pollack, Stefan Johnson y Vicent Ford y producida por Adam Levine y The Monsters and Strangerz junto al Productor Ejecutivo Jacob "J Kash" Hindlin, utiliza la misma progresión musical de acordes que el Canon de Pachelbel. Maroon 5 cambia los violines por el rasgueo de una guitarra eléctrica y la ayuda de un bajo y coros vocales para dotar a Memories de su peculiar toque pop-reggae.

Es un hit inusual, pues en tiempos de producciones recargadas, Memories está hecho a base solo de guitarra y un ocasional bajo (aparte de la espectacular voz, cómo no, de Adam Levine). La canción ha sido número uno de ventas en varios países de Asia, además de número cuatro en Estados Unidos y cinco en el Reino Unido. En LOS40 ha alcanzado en dos ocasiones el número 1 y las visitas de su videoclip en su canal oficial se cuentan por centenares de millones (casi 475 millones en el momento de redacción de este artículo).

Un vídeo con un primer plano del líder de la formación cuya iluminación va aclarando y sombreando su perfil y que cuenta con una dedicatoria final ("For Jordi"). Un clip que el grupo ha querido dedicar a Jordan Feldstein quien fuera su manager hasta su fallecimiento en diciembre de 2017 después de un embolismo pulmonar.

No han sido las únicas Memories de la historia de la música. Elvis Presley, Barbra Streisand, Within Temptation o Weezer también han ofrecido sus recuerdos en sus canciones. ¿Cuál es tu Memories favorita?