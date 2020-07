Cuando pase este verano tan extraño, tendremos nuevo disco de los Rolling Stones. Será una reedición digna de los más grandes fans de la banda de Goats Head Soup, disco que se publicó originalmente en 1973. El álbum fue un éxito rotundo, impulsado en gran parte por la balada Angie, sin duda, el éxito comercial más grande de la banda hasta la fecha.

Después de escuchar Criss Cross, una de las canciones inéditas que contendrá este nuevo álbum, los Stones han dado a conocer otro más de los temas que podremos encontrar. Se trata de Scarlet, que curiosamente no pertenece a las sesiones de grabación de Goats Head Soup, sino que se grabó casi dos años después de la salida del disco.

Una grabación, además, que no tiene nada de habitual. Surgió de un encuentro entre el grupo de Mick Jagger y Jimmy Page en Róterdam en 1975. Los Stones se encontraban inmersos en el proceso de grabación de un nuevo disco, el primero con Ron Wood como pianista. De esta forma, un día apareció en las sesiones el miembro de Led Zeppelin, gran amigo de Keith Richards. De una de estas colaboraciones fortuitas nació esta relación musical y este tema conjunto: Scarlet.

Scarlet es el nombre de la hija que tuvieron Jimmy Page y la modelo francesa Charlotte Martin en 1971, Scarlet Page, que hoy trabaja como fotógrafa. "Nos quedamos despiertos toda la noche. Fue un día genial. Metí los solos de la canción cuando eran ya las ocho de la mañana", ha dicho Page sobre la grabación de Scarlet.

Los Rolling Stones lanzan la canción inédita ‘Scarlet’ con Jimmy Page

El próximo 4 de septiembre, los Rolling Stones reeditarán Goats Head Soup en esta ocasión, con nueva mezcla del álbum en estéreo aun usando los archivos y fuentes de las sesiones originales. Además, todos los formatos incluirán tres temas inéditos: Criss Cross, Scarlet y All The Rage, así como versiones y demos alternativas.

Se trata del tercer tema inédito que los Stones publican después de sorprendernos con Living In A Ghost Town, un tema que adquirió una segunda lectura muy conveniente durante el confinamiento al que todos nos vimos obligados. Era el primer tema original de la banda en ocho años, desde Doom and Gloom y One More Shot, que aparecieron en su álbum de grandes éxitos GRRR! (2012). Después descubrimos Criss Cross, una revisión de un tema grabado en noviembre de 1972, que nunca vio la luz y que sólo fue incluido en un recopilatorio de demos.