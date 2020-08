Rosalía enciende los rumores de una posible colaboración

Rosalía se ha convertido es un fenómeno mundial en tiempo récord y en una de las artistas más admiradas en todos los rincones del planeta. Es por ello que cada uno de sus nuevos lanzamientos causa sensación incluso antes de haber sido presentado. Tal es el hype en relación a la catalana que, incluso mucho antes de que ella misma se haya pronunciado sobre un nuevo single o proyecto, fans de todos los rincones se disponen a indagar sobre cuál será la siguiente sorpresa de la cantante.

Tras haber pasado el confinamiento en Miami, donde está viviendo un sinfín de aventuras, Rosalía puso rumbo a Puerto Rico. Un viaje que no dejó de despertar la curiosidad de todos sus seguidores, quienes se preguntaban si este desplazamiento se trataba de unas vacaciones o si había algún nuevo single en el horno. Dudas que crecieron aún más cuando, gracias a las redes sociales, se descubrió que Rosalía había podido coincidir con algunos artistas de este país como Rauw Alejandro.

Sin embargo, parece que cualquier duda se ha disipado y los fans de la intérprete de Malamente ven más claro que nunca quién será el protagonista de su próximo sencillo: Tego Calderón. El cantante, considerado uno de los padres del reggaetón, ha compartido una imagen en un estudio de grabación en el que, casualmente, se encuentra Rosalía. Una foto, mucha concentración y mascarillas como prevención, junto al mensaje: "Rosalía Dios te bendiga, gran persona! RESPETO", han bastado para que muchos consideren que una canción entre los dos artistas es ya una realidad.

Rosalía no ignoraba dicha publicación y respondía: "Maestro se te quiere", junto a varios emojis de corazones. Una publicación ante la cual reaccionaban artistas de la talla de Beatriz Luengo, Wisin, Rauw Alejandro o ChocQuibTown, la mayoría de ellos incendiando Instagram a base de emojis de llamas de fuego. Además y por si con estas pistas no hubiera suficientes argumentos que sostuviesen la hipótesis, la propia Rosalía ha compartido la foto en su cuenta de Twitter, donde la ha acompañado del texto "Pa que se lo gocen".

Por el momento no hay más información confirmada, aunque de lo que no cabe duda es de que el hype se encuentra por la nubes. Pero, tan solo basta tirar de hemeroteca para dar sentido a la teoría de que una colaboracion entre Rosalía y Tego Calderón es más que posible, ya que, en una entrevista con el periódico The New York Times y en plena promoción de Con Altura, Rosalía confirmó que le hubiera encantado que Tego Calderón hubiera participado en la creación del estribillo de este gran hit, que le llevó tanto a ella, como a J Balvin y a El Guincho a lo más alto de las listas musicales internacionales, haciendo bailar al mismísimo Obama.

Habrá que esperar para comprobar si estamos ante otra de las grandes alianzas internacionales de Rosalía. De ser así, el nombre de Tego Calderón pasaría a formar parte de una lista cada vez más extensa de personalidades del mundo de la música que han compartido micrófono con la catalana, como Travis Scott, James Blake, Ozuna o la tan esperada canción con Billie Eilish.