Bely Basarte estrena ‘Espiral’, un nuevo adelanto de su próximo álbum

Bely Basarte continúa desgranando, poco a poco, las canciones que conforman su segundo disco. A Flores y vino, I love you y Roma se suma ahora Espiral, un tema que trata el dilema sobre escoger entre lo que es correcto para uno mismo y lo que realmente se quiere.

"Hay decisiones que se nos dan tomadas. No siempre queremos lo que es mejor para nosotros. Y no siempre lo que debemos hacer es lo que más queremos", explica la artista madrileña sobre este sencillo, cuya portada protagoniza una brújula que cambia bruscamente de sentido.

"Para la composición de esta canción me junté con Paco Salazar, Juancho Marqués y Óscar Ferrer (Varry Brava) en un estudio de Madrid la primavera del año pasado. Casi que nos conocimos a la vez que escribíamos Espiral, es uno de los mejores regalos que nos da la música. Espero que la disfrutéis mucho", ha manifestado la cantante.

Garabatto, el productor de cabecera de este disco El camino que no me llevó a Roma, ha comentado: "MENUDO TEMÓN😍", pero no ha sido el único comentario. "Increíble", "Pura magia" o "Maravilla" han sido otras de las palabras de cariño que ha recibido Bely en redes sociales por parte de sus fans.

Este nuevo proyecto contará con 11 canciones y verá la luz el próximo 4 de septiembre. ¿Tienes ya una favorita?