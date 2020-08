Noah Centineo muestra su espectacular cambio físico en redes sociales

Noah Centineo se ha convertido en una de las estrellas juveniles del momento. Gracias a la primera parte de A todos los chicos de los que me enamoré de Netflix, su fama creció como la espuma. ¡Y no nos extraña! Su sonrisa delante de las cámaras y su voz grave lo han posicionado como uno de los novios de América.

De hecho, tras este papel en la saga juvenil, no le han faltado ofertas de trabajo. Además de protagonizar varias cintas románticas en Netflix como Sierra Burguess es una perdedora o La Cita Perfecta, el actor ha dado el salto a la gran pantalla y ha participado en la última versión de Los Ángeles de Charlie.

¡Pero la cosa no se ha quedado ahí! El actor va a dar vida a uno de los superhéroes más musculosos de Masters Of The Universe: He-Man. Para prepararse el papel, Noah tuvo que empezar una jornada intensiva de entrenamiento, ¡y es que los pectorales y abdominales del famoso personaje no se consiguen por arte magia!

Eso sí, parece que el confinamiento ha sido una barrera a la hora de continuar trabajando su cuerpo y el actor ha tenido que dejar aparcadas las pesas de momento, tal y como ha asegurado en su último post de Instagram.

Noah ha mostrado a sus más de 19 millones de seguidores y seguidoras con dos fotos el cuerpo que estaba consiguiendo a base de gimnasio y dieta. “La pregunta es…¿debería empezar a entrenar de nuevo?”, ha escrito el joven junto a la publicación. Noah aparece mucho más fuerte que de costumbre, mostrando los abdominales a cámara y sonriendo.

Sin duda, Noah se tomó muy en serio el entrenamiento y en las imágenes se nota. Eso sí, aunque el actor no está tan hinchado, en otra de las imágenes que ha compartido este verano podemos comprobar que sigue estando en plena forma.

Tendremos que esperar para saber si finalmente Noah continua los duros entrenamientos. ¿Se animará?