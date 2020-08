Mireya Bravo y Raoul Vázquez vuelven a cantar juntos en un nuevo single

Mireya Bravo nos aseguró que en esta nueva etapa como solista y artista independiente iría lanzando single a single, nada de LPs. Después de conocer Cuando tú te vas, la cantante vuelve a la carga con una colaboración muy especial.

Hace dos días, la malagueña contaba en su perfil de Instagram que había estado grabando su próximo sencillo. Una canción en la que estaría acompañada por alguien más. "Familia como habréis visto este fin de semana he estado grabando mi próximo single, dije que pondría los vellos de punta, saldrá muy pronto y será junto a... ¿Quien creéis que será la persona con la que voy a colaborar en mi siguiente single?", manifestaba en la publicación.

Mireya no ha podido resistirse más y ha soltado la bomba: "Pues sí... Raoul Vázquez es el artista que colabora en mi nuevo single💥". Esta grata sorpresa ha pillado desprevenidos a sus fans, ya que no se esperaban volver a verlos cantar juntos después de tanto tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIREYA BRAVO (@mireyabravo_) el 12 Ago, 2020 a las 9:00 PDT

Por el momento, no se conocen ni el nombre del single ni la fecha de lanzamiento, pero Raoul ha asegurado que es un auténtico "temazo". Estamos seguros de que nos gustará tanto como su dueto en Operación Triunfo.

Y es que parece que fue ayer cuando los dos jovencísimos concursantes de OT 2017 se subían al escenario en su Gala 3 para cantar La quiero a morir, la versión de Niña Pastori que nos enamoró a todos.

La cantante ha publicado lo que parece ser la portada de esta colaboración. En ella, aparecen los dos mirando a cámara recién salidos del agua. Una instantánea en blanco y negro que ha recibido multitud de reacciones.

Nerea Rodríguez: Y yo me muero ❤

Ricky Merino: ME FLIPAAAAAA ME MUEROOO ME CAGOOO

Noelia Franco: Vaya dos caras de revista y vaya dos voces se van a juntarrr💞

Roberto Leal: Guapazos!