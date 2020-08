Victoria Beckham vuelve a pasarse con el Photoshop

No es la primera vez que Victoria Beckham es señalada por las redes por "abusar" un poco del retoque fotográfico en las imágenes que comparte, habiendo protagonizado alguna que otra polémica, sobre todo, en tiempos pasados. Aunque parece que esta vez los seguidores de la "spice pija" la han pillado con las manos en la masa.

Es más que habitual que Los Beckham compartan estampas de lo más familiares y románticas en sus redes sociales, rememorando grande momentos del pasado y demostrando a todos lo unidos que están. Un sentimiento de amor por los suyos que, ahora se ha visto totalmente protagonizado por la alegría del compromiso entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Tanto que hay muchos que sospechan que la pareja ya se habría dado el “sí, quiero” e, incluso existen rumores de embarazo.

Pues ha sido precisamente una foto de la feliz y joven pareja la que ha puesto en el punto de mira a Victoria. Y es que, hace unos días la diseñadora compartía una preciosa foto de su hijo y futura nuera dándose un beso en la mejilla mientras disfrutaban de la puesta de sol bajo el mensaje: "La pareja más dulce al atardecer."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 10 Ago, 2020 a las 9:26 PDT

Entre tanta ternura hubo algunos observadores que ya comentaron que por detrás de esta foto podía existir algún truco. Unas sospechas que confirmó la propia prometida del hijo mayor de Los Beckham. Y es que, apenas un día más tarde Nicola Peltz subió la misma foto a Instagram junto a su novio, con la misma pose y la misma ropa. ¡Todo era absolutamente igual salvo el fondo! Al parecer ese tierno beso no tuvo lugar en una paradisíaca playa, de la cual parece que caminan sobre las aguas como dicen muchas de las críticas, sino en plena ciudad o en lo que podría ser la terraza de una cafetería.

Ver esta publicación en Instagram baby b Una publicación compartida de nicola (@nicolaannepeltz) el 11 Ago, 2020 a las 11:36 PDT

No sabemos qué tal se habrá tomado Victoria Beckham que su futura nuera haya desvelado que el manejo del Photoshop no se encuentre entre las habilidades destacadas de la ex Spice Girl. Eso sí, todos los seguidores coinciden en una misma pregunta, ¿qué necesidad había de cambiar la foto original en un caso como este? Todo apunta a puro postureo.