BLACKPINK comparte la portada de su single con Selena Gomez

Las chicas de BLACKPINK están dispuestas a irrumpir de nuevo en las listas de éxitos. Todos daban por hecho que en lo nuevo que nos iban a ofrecer las surocreanas también escucharíamos a Ariana Grande. Pero no ha sido así.

Selena Gomez es la artista que se unirá al nuevo sencillo de la girlband de éxito, del que aún desconocemos su título. Lo que sí sabemos es que verá la luz el próximo 28 de agosto, y que además seguirá un estilo muy veraniego. Al menos eso es lo que han demostrado con la publicación de su portada, protagonizada por dos polos: uno rosa y otro amarillo.

Este será un adelanto del nuevo álbum de las artistas de K-Pop, que publicarán el 2 de octubre de este año y con el que estamos seguros que se asegurarán su hueco en los puestos más altos de las listas de éxitos. Algo similar ha ocurrido con sus anteriores lanzamientos, como Kill This Love y Sour Candy con Lady Gaga.

Pero lo cierto es que no solo Gaga y Selena han caído rendidas ante el talento de estas cuatro profesionales de la industria. Hasta la propia Dua Lipa no pudo resistirse a invitarlas a participar en su single Kiss and Make Up, que inmediatamente se convirtió en un éxito y escaló hasta lo más alto de nuestra lista.

Ahora tendremos que esperar para conocer más detalles de lo nuevo que las surcoreanas nos ofrecerán en apenas unos días. Aunque no cabe duda que protagonizará lo que queda de verano y, por qué no, de año.