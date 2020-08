Confirmado: Blackpink y Selena Gomez lanzarán su colaboración a final de agosto

Los rumores de una colaboración entre BLACKPINK y Selena Gomez estaban ahí desde hace un tiempo. Ahora, por fin, se han confirmado. Ya es oficial, la banda surcoreana y la ex de Justin Bieber, lanzarán un tema juntas el próximo 28 de agosto. Power girl.

De momento se desconocen más detalles, pero las expectativas están muy altas. Será la tercera colaboración internacional para el grupo femenino que ya antes presentó Kiss and make up con Dua Lipa y Sour Candy con Lady Gaga.

Es de esperar que este nuevo tema esté incluido en el álbum debut de BLACKPINK que ya tiene fecha de estreno, el 2 de octubre. Desde que el K-Pop empezó a conquistar el mundo occidental, este grupo se ha consolidado como uno de los más importantes.

Igual que sucede con otros como BTS, cada día es más habitual que se especule con posibles colaboraciones que consoliden su presencia en un mercado tan diferente al suyo. Todos quieren colaborar con los surcoreanos y los fans de los artistas anglosajones no dudan en pedirles que trabajen juntos.

De hecho, esta nueva colaboración de BLACKPINK con Selena Gomez ha enfadado un poco a los fans de Ariana Grande que pensaban que su ídolo iba a ser la siguiente. Su decepción la han volcado en redes donde esta nueva colaboración ha supuesto una revelación y el hashtag Selpink se ha convertido en tendencia.

Este nuevo tema tomará el testigo a How you like that, el tema que la banda femenina lanzó el pasado junio y estableció cinco records mundiales Guinness con su videoclip en youtube. Muy buenos resultados que parece que van a mejorar con este nuevo lanzamiento.

A Selena Gomez le espera una etapa de mucho trabajo. Compaginará, una vez más, la música con la interpretación ya que se ha confirmado que formará parte del triángulo amoroso de la serie Only murders in the building, junto a Steve Martin y Martin Short en la que, además, será productora ejecutiva.