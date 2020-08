Ana Guerra y Ricky Merino lucen palmito recreando uno de los anuncios más sexys de la televisión

Ana Guerra nos dejó muy claro que quería sacar mucho más partido a su lado más sensual y no cabe duda de que se ha puesto manos a la obra. Después de sorprendernos saliendo de la piscina como una auténtica sirenita y tras ver su última ocurrencia de la mano de Ricky Merino, no cabe duda de que la canaria sabe sacar mucho partido al agua como medio para dejar con la boca abierta a todos.

Sin duda la amistad y la complicidad entre ambos artistas, los dos concursantes de la edición de 2017 de Operación Triunfo, es más que evidente. La última de las experiencias que han compartido ha sido unos días de vacaciones en las islas afortunadas de nuestro país y claro, entre baño y baño y para pasar el tiempo, qué mejor que intentar recrear uno de los anuncios más emblemáticos de una conocida marca de perfumes.

Cambiando las azules aguas del Mediterráneo por una piscina y una barca blanca por un flotador, Ana Guerra y Ricky Merino han incendiado Instagram. Y es que, según explicaba la propia artista, se había pasado todo el día intentando que el resultado fuera lo más parecido posible al original. Desde luego que no se puede negar que les haya quedado de lo más simpático, además de por supuesto, muy sexy, ya que ninguno de los dos duda en lucir tipazo ni en regalarnos algún momento más subido de tono, al más puro estilo del spot.

Un vídeo que ha subido la temperatura de las redes sociales y que ya supera las 300 mil reproducciones en el Instagram de Ana Guerra, quien se ha presumido de haberse encargado de toda la edición del vídeo. Como era de esperar, los comentarios tampoco han faltado, como el de Dulceida que decía: "Jajajajaja me encanta, muy top!". Incluso, entre los comentarios de Antonio José, Nerea Rodríguez o Vanesa Martín, había quienes aseguran que la versión "made is Spain" del popular spot no tiene nada que envidiar al original.

Desde luego una forma muy ingeniosa de revolucionar los clásicos posados en bikini que tanto juego dan verano tras verano con la que, más allá de lucir palmito, también han sacado una sonrisa a todos sus seguidores.

Y tú, ¿te quedas con el anuncio original o con la versión de Ana Guerra y Ricky Merino?