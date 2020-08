Ester Expósito revoluciona Instagram con su último posado en bikini

Ester Expósito está disfrutando de un verano de esos que despiertan los celos de más de uno. Después de pasar unos días en Roma junto a su pareja, Alejandro Speitzer, la vimos durante el mes de julio junto a sus amigos en una villa de Marbella no apta para todos los bolsillos.

Pero la cosa continúa, porque a juzgar por sus redes sociales, parece que agosto no le ha frenado las ganas de seguir disfrutando de las vacaciones. La actriz de Élite, que se ha convertido en una de las musas "made in Spain" del momento, ha compartido un sugerente posado en una playa cuya ubicación no ha querido desvelar.

Así es como, tumbada boca abajo directamente sobre la arena, con la melena al viento, una gran sonrisa y un bikini de rayas mostaza como marcan las tendencias de la temporada, Ester Expósito ha hecho arder Instagram bajo el mensaje "Medicina", ensalzando los poderes "curativos" de una buena sesión de playa. Y es que tan solo le han bastado unas pocas horas para que su publicación supere, nada más y nada menos que, las cinco millones de reacciones. ¡Casi nada!

Ver esta publicación en Instagram medicina Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 18 Ago, 2020 a las 1:57 PDT

Una imagen que ha despertado los piropos de media España y parte del extranjero, entre las decenas de miles de comentarios que acumula ya, así como los halagos de muchos compañeros de profesión como Goya Toledo o la protagonista de Veneno, Isabel Torres.

Por supuesto que no es la primera vez que Ester Expósito deja sin palabras a todos en esta red social. Tan solo hace falta echar la vista algunos meses atrás para rememorar ese perreo que dio la vuelta al mundo, ¡incluso utilizándose como reclamo como uso de la mascarilla!

Aunque no todo ha sido tumbarse bajo el sol en el verano de Ester Expósito. Y es que la actriz también se encuentra inmersa en el rodaje de Mamá o papá, una producción de Atresmedia en la que comparte reparto con Paco León o Miren Ibarguren, entre otros. De hecho, el propio Paco León compartía una imagen junto a la joven intérprete y Julián Villagrán en la que hablaba de las experiencias más gratas que traen consigo la grabación de una película: "Un rodaje es un viajazo. En este he conocido a gente talentosa, he compartido con amigos de siempre."

Parece que Ester Expósito ha encontrado la clave para hacer de su verano el equilibrio perfecto entre el relax y el trabajo. De lo que no cabe duda es de que seguro que volverá a la rutina con las energías totalmente renovadas y dispuesta a seguir tan imparable como hasta ahora.