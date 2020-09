Hugo Weaving explica por qué su agente Smith no estará en Matrix 4

Han pasado más de 20 años desde el estreno de la primera película de Matrix, una de las trilogías que cambió el cine de ciencia ficción. Por suerte para todos, la saga volverá a nuestras vidas, probablemente, en 2022 pero no todos los personajes del reparto se dejarán ver en la gran pantalla.

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith son los intérpretes que regresan al universo Matrix acompañados de nuevos fichajes como Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra y Yahya Abdul-Mateen II. ¿Pero qué ha pasado con el resto del elenco original?

Los fans de la trilogía original echarán en falta a Laurence Fishburne (Morfeo) y sobre todo al agente Smith Hugo Weaving que catalizó las tres primeras entregas. Y ahora ya sabemos por qué el actor Hugo Weaving no ha firmado.

Durante una reciente entrevista de la que se han hecho eco varios medios especializados españoles, el intérprete ha explicado que no ha sido por voluntad propia: "Lana Wachowski me llamó a principios del año pasado porque estaba muy interesada en que yo participara en Matrix 4. Hubo una lectura con Keanu, Carrie y yo y algunos otros del antiguo elenco. Me encantó mucho aunque no estaba seguro de otras partes".

Un inicio prometedor de las negociaciones que posteriormente se truncaría sin razón aparente: "Al final, lo hablamos y cuando llegó la oferta de hacerlo para Warner Bros., dije que sí al día siguiente y hablé con Lana. Pensé que podríamos haber hecho mis escenas en mayo, junio y julio de 2020 y hablamos de dinero que ellos estaban negociando. Todos estábamos bastante en sintonía y acordamos fechas. Todo parecía estar bien pero luego Lana decidió que no creía que fuera a funcionar. Ella cortó las negociaciones. Esa era su decisión y eso fue lo que sucedió realmente. Para mí sería encantador estar allí para pasar el rato con todos ellos. Me gustan mucho Keanu y Carrie. No les he visto desde hace un tiempo".

Ya sabemos que en el mundo de los códigos informáticos, el aspecto físico de cualquier personaje puede haber cambiado con un simple cambio de programa.