Dani Martín nos abre sus ‘Portales’: Aquí vídeo y letra

Robarte los besos

Desnudarte aquí

Tú Yoko, yo Lennon

Suena "Let It Be"

Que no pase el tiempo

Que se pare aquí

Y que queden tantas cosas

Que decir

Borrachos de celos

Me pego por ti

Llevas la camisa

Que aún huele a mi

Que no acabe esto

Que se quede así

Y que tengas tantas

Cosas que decir

Y que queden tantas tardes

De escondernos en portales

De comernos arrancándonos

A besos las edades

Y volver a hacer las paces

Por semanas sin hablarme

Y acabar nuestro Domingo

Follando como animales

Llenarnos de miedos

Quererme morir

¿Qué es esto que siento?

Strawberry Fields

Tan dentro de mi

Que no existan versos

Para describir

Portales eternos

Que no tengan fin

Que precioso cuento

Que no pare aquí

Y que tenga tantas

Cosas que decir

Y que queden tantas tardes

De escondernos en portales

De comernos arrancándonos

A besos las edades

Y volver a hacer las paces

Por semanas sin hablarme

Y acabar nuestro Domingo

Follando como animales

Y que queden tantas tardes

De escondernos en portales

De comernos arrancándonos

A besos las edades

Y volver a hacer las paces

Por semanas sin hablarme

Y acabar nuestro Domingo

Follando como animales

Y que queden tantas cosas

Que decir