Los famosos nos han sorprendido en innumerables ocasiones con sus adquisiciones lujosas, desde impresionantes mansiones, hasta obras de arte, pasando por aviones privados como el que hizo llorar a Maluma. Sin embargo y sin salir del universo de reggaetón, esta vez ha sido Nicky Jam quien ha dejado sin palabras con su última compra.

Se calcula que el intérprete de éxitos como El Perdón podría tener en su poder unos ahorros que oscilan entre los 5 y los 15 millones de dólares. Razón por la que, tal y como ha demostrado, puede darse un excéntrico capricho de vez en cuando como el último del que ha presumido: un colegio.

Tal y como lo lees. Nicky Jam se ha comprado un colegio, el edificio entero. Y lo hemos sabido gracias a una imagen que ha compartido en Instagram en la que parece que el cantante se toma una revancha personal con los estudios, a juzgar por la leyenda que acompaña la foto: "De ser expulsado de la escuela a comprar una escuela 80 unidades", escribía la estrella del reggaetón. Un mensaje en el que también animaba a sus followers a luchar por sus sueños añadiendo: "Si yo pude tú puedes" y del que no han dejado de surgir dudas en torno a qué se refiere el cantante con 80 unidades. ¿Acaso Nicky Jam pretende hacerse con 80 escuelas?

Para qué quiere Nicky Jam disponer de las instalaciones escolares de este centro se desconoce por el momento, así como cuánto le ha costado hacerse con el edificio. Lo que sí sabemos es que se trata del colegio Saint Mary School que se encuentra en la zona de Patterson, en New Jersey.

Otro dato que también conocemos es que la juventud de Nicky Jam no fue una de las más cómodas. Desde sus orígenes en Boston hasta su historia en la calle con el fin de hacerse un hueco en el mundo del género urbano fue algo que ya tuvimos ocasión de compartir con el artista en su documental El Ganador, en el que él mismo narraba la historia de su vida. Sin embargo, a día de hoy no cabe duda de que Nicky Jam no para de cosechar triunfos. El más reciente de ellos su colaboración, nada más y nada menos que, con The Black Eyed Peas en Vida Loca.

Como dice Nicky Jam: "Si yo pude tú puedes."