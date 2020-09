Damián Mollá (Barrancas) defiende la importancia de Fani y Cristopher (‘La isla de las tentaciones’)

El Hormiguero ha estrenado ya su decimoquinta temporada y una vez más, ahí están las dos hormigas más famosas del país. Damián Mollá sigue dando vida a Barrancas y lo hace con la esperanza de poder hacer el programa lo mejor posible dadas las circunstancias. Y ese inicio coincide con el lanzamiento de su primer cómic, Conejo-Man contra el coronavirus, que mantiene el humor ácido tan característico de las hormigas. Aunque, ellas, no son protagonistas de esta historia.

No vamos a hacer spoiler, pero en esta historia en viñetas, les da un gran papel a Fani y Cristopher, la pareja que más rédito le está sacando a su paso por La isla de las tentaciones. Algunos pensarán en lo negativo que puede resultar alimentar todavía más su ego narcisista, pero él no está de acuerdo: “Para nada, ojalá les crezca todavía más y lo disfruten y lo disfrutemos porque a mí me pareció esa historia, una historia divertidísima lo que pasó ahí”.

Él es un claro defensor del personaje: “Fani me pareció un personaje divertidísimo y espero no haberla ofendido, pero es que fue parte…justo antes del coronavirus, de lo que se hablaba era de eso. Estábamos tan despreocupados, felices y disfrutando de la chorrada que había pasado entre Fani y el otro chico y eso era divertidísimo y, de pronto, te viene una hostia de realidad como es el coronavirus y dices ‘¿en qué andaba yo antes de todo esto?’”.

Efectivamente, antes del coronavirus, España estaba enganchada a la infidelidad televisiva de Fani. Eso le ha generado muchas simpatías. “Espero que Fani dure más que el coronavirus y nos siga dando alegrías”, desea Mollá.

De momento, sigue orbitando en el universo Mediaset y en sus redes sociales nos va dando explicaciones de cada paso que da. De momento no habrá boda, pero seguro que encontrarán maneras de seguir alimentando el interés por ellos. De momento, ya pueden presumir de ser parte fundamental del cómic de Mollá y no todos pueden decir lo mismo.