Damián Mollá (Barrancas): “Trancas tiene más resistencia al coronavirus porque es muy golfo”

Damián Mollá es uno de los fijos de El Hormiguero que no ha dejado de trabajar sin parar pese al coronavirus. Durante el encierro aprovechó el tiempo para dedicarse al cómic que acaba de publicar, Conejo-Man contra el coronavirus. Un acercamiento cargado con humor ácido a la situación que estamos viviendo.

La misma que no ha impedido que su programa siga colándose en nuestras pantallas. Pablo Motos y su equipo han vuelto con fuerzas renovadas y los deberes hechos para su decimoquinta temporada.

“A tope, con muchas ganas. Vamos a intentar hacer un año un poco diferente porque estamos preparados para cualquier eventualidad. Lo que hemos hecho es preparar todos los escenarios, no como otros, no lo digo por nadie. Hemos preparado todas las posibilidades, desde un encierro al 100%, como un encierro medio, o que no pase nada y en función de eso tenemos tres tipos de programa preparado y estamos tranquilos porque hemos hecho los deberes y esperamos que se pueda hacer todo. Cuanta más libertad tengamos para hacer, más ciencias grandes y más experimentos gigantescos, fenomenal, pero si no podemos, no pasa nada, lo haremos como lo hicimos en la pandemia, que hicimos un programa de radio en realidad”, comenta Damián sobre lo que han estado preparando.

A esta nueva temporada se incorporan Carlos Iglesias, Tamara Falcó y Twin Melody como colaboradores. “Tamara Falcó es una fuerza de la naturaleza y es como que tenemos muchas expectativas con ella. Y Carlos Iglesias es de las cosas que más gracia me hacen del mundo, me troncho con él y creo que me voy a reír mucho con él viéndolo”, aseguraba Mollá.

En esta ocasión han vuelto con una película ambientada en el espacio, pero Barrancas lo tiene claro, estar en el espacio “es como estar en pandemia todo el rato, con muy bonitas vistas, pero estar encerrado en una nave todo el rato, ni de coña, me gusta más estar en el suelo firme”.

Él seguirá al lado de su buen amigo Trancas. Si le preguntamos cuál de las dos hormigas es más resistencia ante el coronavirus, es contundente: “Seguro que Trancas porque es muy golfo, está todo el día con titis para arriba y para abajo y eso hace que comparta muchos virus y muchas bacterias, con lo cual, tus defensas están más fuertes. Eso es muy importante, para tener las defensas fuertes, hay que tener mucho contacto con los demás, que esa es otra cuestión, como ya no nos estamos tocando, estoy seguro de que estamos debilitando nuestras defensas”.