Damián Mollá (Barrancas): “Cuando veo que la gente insulta a Miguel Bosé no me parece bien”

Damián Mollá es popularmente conocido por estar detrás (o debajo) de Barrancas, una de las dos hormigas más famosas de nuestro país. Ya han comenzado la decimoquinta temporada de El Hormiguero pero, además, él ha lanzado su primer cómic, una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo: Conejo-Man contra el coronavirus.

Se trata de una mirada ácida y crítica de la situación que estamos viviendo, siempre con el humor como bandera. No elude ninguno de los puntos clave de esta pandemia, los políticos, las contradicciones o, incluso, las teorías conspiranoicas. En este terreno, uno de los nombres que más ha dado que hablar en las últimas semanas ha sido Miguel Bosé.

“Aparte del cómic estoy escribiendo un libro sobre mitología y estaba leyendo el otro día sobre el síndrome de Casandra… En la guerra de Troya, la hija de los reyes troyanos tiene el don de ver el futuro, pero tiene una maldición y es que nadie la cree y cuando lo leí pensé, ‘esto es lo que le pasa a Miguel Bosé’, él sabe una cosa, sabe la verdad, pero nadie le escucha, me recordó muchísimo”, explica Mollá sobre uno de los artistas de los que más ha hablado últimamente y no precisamente por su música.

El cantante ha desaparecido de las redes sociales y ha generado un gran revuelo. El caso es que ha generado muchas opiniones encontradas sobre su postura. Su amiga Mercedes Milá no está de acuerdo con él, pero Mollá puede llegar a entenderle.

“Yo estoy seguro de que él se ha informado un montón y ha visto todo lo que está en internet, yo también he echado un ojo y cuando ves todas las teorías conspiranoicas te rallas. Hay un montón de motivos para dudar. Todo es tan ridículo y todo es tan absurdo que da pie a dudar”, asegura.

Aunque es comprensivo con las dudas, no comparte la forma de actuar: “Aunque dudes, joder, no te la juegues. Tú puedes dudar, está bien, pero tampoco puedes afirmar lo contrario, no puedes decir, ‘es que el coronavirus no existe, es una estafa’. ¿Qué haces? ¿Nos juntamos para manifestarnos con la que se lio la otra vez? No, tengamos un poco de cabeza y seamos precavidos”.

No aclara si comparte o no sus teorías, pero, desde luego, no parece estar de acuerdo con el linchamiento público que se le ha hecho: “A mí Miguel Bosé me despierta muchísima ternura cuando lo veo tan motivado con la teoría de la conspiración y me parece de las cosas más divertidas que le ha pasado a Miguel. Cuando veo que la gente lo insulta, tampoco me parece bien. Es normal dudar. Creo que todo el mundo, en el fondo, tiene dudas”.