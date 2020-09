La emotiva entrevista a Jarabe de Palo cuando llegó al nº1 de LOS40 hace 23 años

LOS40: El grupo lo formas tu solo.

PAU DONÉS: Las canciones y Jarabe de Palo como artista es solo una persona como soy yo, pero he intentado rodearme de buenos músicos y compañeros que voy a intentar mantenerlo para siempre porque con eso se consigue algo, es muy importante que haya un sonido de banda bueno, para mi es vital, hemos buscado eso.

¿Cuándo compones mejor, cuando estás herido, triste o cuando estás muy contento?

En mi caso, cuando estoy herido o triste, también se puede componer de buen rollo, tengo una teoría, no se pueden hacer buenas canciones si tu encefalograma es plano, estás en un buen momento no pasa nada especial es tu vida, en mi caso no me salen buenas canciones.

¿Qué hace un catalán con origen aragonés cantando con aires de trasero cubano?

Circunstancias de la vida, la pregunta del millón es por qué siendo catalán no cantas en catalán, siempre respondo de la misma manera y es que la música es un idioma universal, que más da cantar en un idioma que en otro, lo importante es transmitir a la gente algo.

Lo importante de cantar en castellano es que en Cuba te van a entender, ¿has estado allí?

Si, cada año voy, el título del álbum que es "La Flaca", es una tremenda mulata que conocí en Cuba, pero la Flaca también es la isla de Cuba.

¿A qué vas?

Voy a inspirarme, es una isla tremenda, es la isla de los contrastes.

Cuéntanos la historia de La Flaca.

A Jarabe de Palo un día lo descubre Fernando de France, madrileño, director de cine, por una cuestión casual, ya que la vida del músico es muy dura, a veces tenemos que trabajar de otras cosas, mi hermano es escenógrafo y hace decorados para publicidad y otras cosas, un día este tío nos llama para hacer un spot, yo sabía que este tío había ganado dos premios Ondas con Rosario Flores, me llama diciendo que le había gustado mucho y que iba a enviar la maqueta a Madrid, pero no pasó nada, un día viene a casa y dice he visto que un viaje a Cuba cuesta cuarenta mil pesetas, rodamos un video clip el del "Lado oscuro" y en vez de presentar maquetas presentamos video clips, la flaca viene de que buscando a una chica en Cuba, fuimos a una agencia de modelos, no nos gustó ninguna y cada noche buscábamos por la calle alguna flaca y la encontramos, es una cubana que se llama Alsoris Guzmán Morales y a través de la cual conozco la isla y sus entresijos, no es por cuestión de amoríos, no tuve con ella nada, con ella aprendí muchas cosas de la isla.

¿Tú qué quieres ser?

Quiero ser feliz, mi meta en la vida es morirme feliz, como sé que nunca lo voy a ser, eso es lo que busco en mi camino. Para mi ser feliz es ni más ni menos, levantarme un lunes, y me gusta. Para mi ser feliz es controlar mi tiempo, mi vida, y saborear el minuto a minuto. No quiero ser artista de revista, espero que haya alguien como tú que me lo recuerde... Lo que me gusta es componer canciones, cantar en directo.

Hablando del tema El lado oscuro, es difícil que el éxito no te cambie.

Si lo es, a medida que te meten en el mundo, a veces tampoco es tan fácil conservar una manera de ser, como cuando eres conocido.