El legado audiovisual de Pau Donés, de estreno el 30 de septiembre

El testamento vital y audiovisual de Pau Donés ya tiene fecha de estreno. Eso que tú me das, el documental que Jordi Évole ha grabado con la producción de Atresmedia y Producciones del Barrio, llegará a la gran pantalla el próximo 30 de septiembre.

Así lo ha confirmado el grupo de comunicación que contará con la colaboración de Warner Bros España para la distribución en las salas de cine de esta cinta que hasta el momento sólo ha podido verse en el Festival de Málaga.

Han pasado dos meses desde el fallecimiento del músico el pasado 9 de junio y pasarán apenas tres meses desde que la charla tuvo lugar hasta que sus seguidores puedan verla en toda España.

"Me llamó y me dijo que quería dar una entrevista como nunca se la he dado a nadie, desde un lugar inédito porque 'Jordi me estoy muriendo'. Y le entrevistamos en la Vall d'Aran. Ha salido de ahí una pieza única, porque no estamos acostumbrados a ver a alguien con una relevancia pública, que decida, en un estado físico ya muy deteriorado, hablar y contarte y abrirse" explicó Jordi Évole a Esquire hace unas semanas.

Nos hace mucha ilusión anunciar

la fecha del ESTRENO de “Eso que tu me das”, documental con la última entrevista a Pau Donés.

30 DE SEPTIEMBRE, en cines de toda España. @WarnerBrosSpain

Y este es el cartel definitivo, con algunas frases de críticas que ya se han publicado. pic.twitter.com/psdJjsZglc — Jordi Évole (@jordievole) September 8, 2020

Según confirmó el propio presentador, entrevistador y amigo personal de Pau Donés (Jarabe de Palo) parte de la recaudación que el documental obtenga en taquilla se entregará a la investigación contra el cáncer que se cobró la vida del cantante.

"Un documento único de una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejarnos a todos el testimonio de su agradecimiento" se puede leer en la sinopsis oficial de este documental / reportaje dirigido por el propio Jordi Évole y Ramón Lara.