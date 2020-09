Danna Paola anuncia 'Me, Myself', su colaboración con un importante artista internacional

Danna Paola se ha convertido en todo un torbellino dentro de nuestras listas de éxitos. Y es que, si el 2020 ha sido un año de parón en muchísimos sentidos, desde luego que para la mexicana ha significado todo lo contrario.

Además de sorprendernos con canciones en solitario como Sodio, Oye Pablo o TQ Y YA, han sido muchas las colaboraciones con las que nos ha dejado sin palabras. Desde No Bailes Sola con Sebastián Yatra, pasando por Nada junto a Cali y El Dandee, hasta llegar a la más reciente de todas, el revolucionario Santería junto a Lola Índigo y Denise Rosenthal con el que han arrasado en todas las listas de éxitos.

Pero la racha de featurings musicales de Danna Paola parece que no va a quedarse ahí, ya que, la cantante ha anunciado que este próximo viernes día 11 de septiembre (en horario de España) verá la luz su nueva colaboración en la que compartirá micrófono con Mika. ¡Casi nada! Una canción de la que, de momento, tan solo hemos podido conocer algunos acordes que prometen una melodía suave y elegante, así como el título: Me, Myself. Por lo que todo apunta a que estamos ante una canción lenta y llena de sentimiento, aunque, a juzgar por la trayectoria musical de Mika, repleta de auténticos himnos al optimismo, se espera que se trate de un tema alegre.

En cuanto al resto de pistas que hemos podido rescatar sobre este nuevo lanzamiento se encuentra la posibilidad de que Me, Myself sea un tema bilingüe en inglés y castellano, ya que, en el vídeo que ha compartido Danna Paola se aprecian escritos en inglés, mientras que, en el que Mika ha dejado ver, las frases están escritas en español. ¿Se tratará de los lyrics de la canción? La buena noticia es que no habrá que esperar mucho tiempo para comprobarlo.

Una colaboración que ha dejado perplejos a todos, aunque no podemos decir que no hubiéramos tenido alguna pista sobre que esto podía pasar. Si nos remontamos a enero de este mismo año podemos descubrir que la mexicana ya compartió una fotografía junto al cantante de Líbano en la que dejaba la puerta más que abierta a la posibilidad de que hubiera un proyecto común bajo el título: "Cuando la música te sorprende con amigos y gente mágica".

No se puede decir que Danna Paola y Mika no hayan logrado captar la atención de todos y, es que, ¡el hype está totalmente por las nubes!