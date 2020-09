Christina Aguilera celebra el 20 aniversario de su álbum en castellano

Hace 21 años que Christina Aguilera comenzaba su andadura en el mundo de la música, debutando como una de las voces más aclamadas de los años 2000. Después de la publicación de su primer y homónimo álbum, nadie se esperaba que la ex chica Disney se embarcase en la aventura de lanzar Mi Reflejo, su segundo trabajo discográfico y el único íntegramente en castellano.

Un disco que nos dejó canciones tan míticas como Pero Me Acuerdo De Ti, Falsas Esperanzas, Ven Conmigo (Solamente Tú), versión de su tema Come On Over Baby, o Genio Atrapado, también la versión en castellano de Gennie In A Bottle, sencillo que llevó a lo más alto a la cantante. Sin olvidarnos de Si No Te Hubiera Conocido, un dueto con un entonces prácticamente desconocido Luis Fonsi. Sin embargo y aunque no fueron pocos quienes se sorprendieron ante el buen nivel de español de Christina Aguilera, todo tiene una explicación. Y es que su padre es ecuatoriano y su madre profesora de castellano, por lo que queda más que explicado el porqué de la buena pronunciación de la diva de la música en nuestro idioma.

Ahora y dos décadas más tarde, Christina Aguilera abre el baúl de los recuerdos para rememorar a través de sus redes sociales la importancia que ha tenido este álbum a lo largo de su carrera musical, con la incredulidad de que ya hayan pasado veinte años.

Un viaje al pasado para el cual Christina Aguilera ha compartido parte del vídeo de Pero Me Acuerdo De Ti y su presentación en directo de Contigo En La Distancia. Pero, además, lanza una pregunta hacia todos sus followers "¿Cuál es tu canción favorita de este álbum?" Un interrogante que ha respondido, nada más y nada menos que, la mismísima Demi Lovato. Y es que, la también ex chica Disney ha dejado más que clara su admiración hacia su predecesora respondiendo: "VEN CONMIGO. La primera canción que me aprendí y que interpreté en español". ¡Casi nada!

Y es que parece que la nostalgia se está apoderando de las redes sociales de Christina Aguilera, que también ha aprovechado esta plataforma para recordar a su perro Stinky, a quien se refiere como "su bebé antes de haber tenido cualquier otro bebé."

Un momento en el que el pasado musical de Christina Aguilera está más presente que nunca gracias a su participación en la banda sonora de la nueva película de Mulán, de la cual ya participó en la original de dibujos animados, y de la que ahora nos ha presentado la edición 2020 de Reflection, una de las dos canciones a las que pone voz.