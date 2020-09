Anitta y el misterio de su invitado en Me gusta que ni ella misma sabía

Anitta presentará el próximo viernes su nuevo sencillo: Me gusta. Una canción de la que ha dado algunos detalles a través de sus perfiles oficiales en redes sociales pero que tendrá un misterioso invitado especial totalmente sorprendente.

Porque hasta ella misma se llevó la sorpresa de que este anónimo músico participara en su canción. "Okay... Ahora todo el mundo sabe que Me gusta llega este viernes. Y también todo el mundo sabe que Myke Towers colabora conmigo en ella" empezaba escribiendo la explosiva cantante brasileña.

"Lo que no sabíais (y que ni yo mismo sabía hasta la semana pasada en la que mi manager me sorprendió) es que habrá otro sorprendente artista que formará parte de la canción. ¿Alguien lo adivina?" posteó Anitta.

La intérprete dejó en su cuenta oficial en Instagram la cara que se le quedó cuando escuchó la parte interpretada por este/esta misteriosa artista. "La semana pasada mi manager me llamo por Zoom para que yo escuchase el mix final de Me Gusta. Lo que yo no sabía era que el había preparado una sorpresa increíble para mi llamando a una de mis cantantes favoritas para cantar junto a Myke Tokers. Me puso loca. Estoy muy feliz y ansiosa para que lo vean todo. ¿Ya saben quién es quien va a cantar en una de las canciones favoritas de mi nuevo disco".

Los nombres que sus fans han dejado en su muro dejan claro que las principales apuestas son Demi Lovato y Mariah Carey pero tendremos que esperar aún un poco más para conocer quién acompañará a Anitta en Me gusta. Pero hace un par de días fue Ryan Tedder el que comentó una de sus publicaciones en la que anunciaba el single. ¿Será el líder de OneRepublic?