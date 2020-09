P!nk se alía con Keith Urban en la colaboración ‘One Too Many’

El icono del country Keith Urban lanza One Too Many, una jugosa canción en colaboración con la solista estadounidense P¡nk, que formará parte del nuevo disco de Urban, The Speed of Now Part I. La canción conjuga muy bien los estilos en los que se mueven ambos artistas. Además, sus voces empastan a la perfección.

La canción se escribió originalmente como un dueto y, tal como ha dicho el autor del tema: “No podría haber imaginado la voz de nadie más en la canción”.

“Siempre me ha encantado la voz de P!NK” dice Urban a través de la nota de prensa que ha distribuido a los medios Universal Music. “Su arte y su habilidad tan multifacética, su talento otorgado por Dios, sin duda la convierten en una de las mejores voces de nuestro tiempo”.

Portada de One Too Many, de Keith Urban y P¡nk. / Universal Music

Como todas las canciones que se han llevado a cabo en tiempos de COVID, los dos artistas tuvieron que enfrentar retos creativos y logísticos. Se vieron obligados a regrabar la canción y también tuvieron que dar forma al videoclip de One Too Many cada uno desde una punta del mundo. P¡nk estaba en Los Ángeles mientras que Urban se encontraba en Sydney.

El videoclip de One Too Many se ha estrenado a través de Facebook y cuenta con preciosos planos de atardecer en varias playas para abordar la distancia que existe entre una pareja cuando la relación se resquebraja. La canción forma parte de The Speed of Now, el décimo disco en la carrera de Urban e incluirá colaboraciones con otros artistas como Breland, Nile Rodgers o Eric Church.

Por su parte, P¡nk ha dado que hablar estos días debido a un emotivo mensaje sobre su matrimonio y la terapia de pareja que sido muy aplaudido por sus seguidores.

La cantante de So What ha compartido un post en Instagram dedicado al amor de su vida, Hant. “El matrimonio es horrible, maravilloso, es comodidad y rabia”, comenzaba el texto. “Es amor a otra falible persona cuando estás intentando amarte a ti mismo. Es toda una vida de volver a la mesa. La gente se ríe de nosotros porque nos estamos discutiendo o riendo, escribía P¡nk y proseguía: “La gente pone los ojos en blanco cuando hablamos de terapia. Pero te voy a decir una cosa. Vale la pena. Todo ello. Incluso cuando no”.

Y terminaba sus palabras de aliento con esta bonita frase: “Es una lección de sentarse y escuchar. De amarse a uno mismo para que la otra persona también pueda hacerlo. Te quiero babe. Me alegra que lo hayamos logrado hasta esta foto”.