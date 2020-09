¿Por qué ‘Shiny Happy People’ es la canción más odiada de R.E.M.?

El grupo de rock R.E.M. lanzó uno de los discos más importantes de su carrera en 1991. Se llamó Out of Time, y fue promocionado con dos singles masivos que aún están en la mente de todos: Losing my Religion y Shiny Happy People. Se trató de un álbum que enfureció a muchos de los fans acérrimos de la banda, que durante los 80 habían creado otro tipo de música, pero también con este disco consiguieron llegar a una audiencia masiva y hacerse conocidos en todo el mundo. Con Out of Time, el grupo saltó a la popularidad mainstream y salió del circuito de rock universitario con tintes indie por el que se movían.

A lo largo de los años, el grupo de Michael Stipe ha mantenido una relación muy incómoda con Shiny Happy People, a pesar de que llegó a los primeros puestos de las listas de época en Estados Unidos y en Reino Unido, país en el grupo consiguió un lugar más alto.

Para contrarrestar el lanzamiento de Losing my Religion, un sencillo poco convencional y musicalmente complejo, R.E.M. pensaron que Shiny Happy People era idónea para seguir promocionarlo, con ese riff de mandolina tan reconocible y una letra sencilla y alegre. Precisamente esa aparente sencillez es lo que ha sido considerada por muchos fans como una canción banal, con letras como "gente feliz y radiante tomándose las manos/ gente feliz y radiante riendo".

Precisamente por estas razones es una de las canciones más odiadas por R.E.M., no solo por sus seguidores, sino también por la propia banda de rock. De hecho, sin rodeos, el vocalista, Michael Stipe, contó en 1995 en una entrevista lo que sentía por ella: "Odio esta canción". En una entrevista que dio a The Guardian, con ocasión del 25 aniversario de Out of Time, tampoco dejaba bien parada a la canción: "Deberían juzgarme en La Haya por todas las excusas que he inventado para justificar esta canción". Según se dice, es por este motivo que la canción no se incluyó en el popular álbum compilado doble In Time de 2003.

¿Por qué ‘Shiny Happy People’ es la canción más odiada de R.E.M.?

Un contenido no tan feliz

La letra principal de la pista está llena de ironía y, de hecho, fue forjada como un himno político encubierto. La canción fue lanzada en 1991, dos años después del levantamiento de la Plaza de Tiananmen, cuando el gobierno chino reprimió a los manifestantes estudiantiles, matando a cientos de personas y dejando un gran clima de tensión en la zona.

Usando la frase Shiny Happy People, que tomaron de carteles de propaganda chinos, un intento gubernamental de engañar al mundo para que crea una imagen muy diferente de lo que estaba sucediendo bajo el régimen a principios de la década de 1990. Con esta canción, ponían de manifiesto esa farsa que la propaganda del gobierno chino estaba compartiendo. Una positividad ficticia que servía para ocultar la incómoda realidad.

Michael Stipe dijo en una entrevista en The Quietus que el tema era "una especie de canción de chicle afrutado". Más tarde admitió que se sintió un poco avergonzado cuando se convirtió en un gran éxito debido a su sonido alegre en la superficie, algo que no iba en consonancia con el tipo de artista en el que quería convertirse.

"La idea de muchas personas sobre REM, y sobre mi en particular, es muy seria, piensan que soy un poeta muy serio", sostuvo Stipe en la entrevista. "Pero también soy bastante gracioso, oye, mis compañeros de banda creen que sí, mi familia cree que sí, mi novio cree que sí, así que debo serlo. Pero eso no siempre se refleja en la música", concluye.