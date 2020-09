Brad Pitt tiene un nuevo doble y el parecido es más que razonable

Brad Pitt continúa siendo a día de hoy y a sus 56 años uno de los rostros considerados más atractivos y más deseados de Hollywood, razón por la que no es de extrañar que a muchos no les importase parecerse a él. Pero, aunque imitadores no le han faltado, es ahora cuando al actor parece haberle salido un doble capaz de confundir a miles de fans.

Esta vez no hablamos de ningún engaño fruto de la Inteligencia Artificial, como ocurrió con su "doble" argentino. En esta ocasión el parecido es tan real que el susodicho ya se ha abierto un perfil en Instagram en el que cuenta con más de 14.000 seguidores, por el simple hecho de sus similitudes con Brad Pitt.

Se llama Nathan Meads, es trabajador de la construcción y a sus 33 años se autodefine como "World famous Brad Pitt Lookalike", algo como "el mundialmente famoso doble de Brad Pitt". Aunque la diferencia de edad es evidente (y una de las pistas que indican a primera vista que no se trata del actor), no son pocos los que caen en la "trampa", sobre todo teniendo en cuenta que por Pitt los años tampoco están pasando haciéndose notar demasiado.

Tal es el parecido que Nathan Meads asegura que la gente le para constantemente por la calle con la intención de pedirle fotos, autógrafos y todo tipo de cosas desatadas por el fenómeno fan que podría generar el hecho de encontrarse a una estrella del cine de la talla del protagonista de El curioso caso de Benjamin Button. Una situación que, según afirma, le ha llevado a no poder ir tranquilamente por la calle en determinadas ocasiones.

Aunque, a juzgar por sus movimientos en el mundo de las redes sociales, parece que Nathan está aprendiendo a llevar más que bien su papel de "doble" del actor. De hecho, ya ha trabajado en publicidad como imagen para alguna marca y parece que su trabajo como albañil quedará relegada a algo del pasado dando lugar a una vida como influencer.

Y es que los parecidos con los artistas siempre han generado una gran expectación. Algunos de los más reseñables que hemos conocido ha sido gracias a Pablo Perillo, doble del también actor Bruce Willis o, más recientemente, el de una doble de Karol G cantando Ay, Dios Mío!, uno de los últimos grandes hits de la colombiana.

Y tú, ¿serías capaz de distinguir a Brad Pitt de su doble?