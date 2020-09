Dani Martín tiene dos nuevos discos en marcha

Dani Martín está a punto de darle la bienvenida a Lo que me de la gana. Su nuevo álbum de estudio se pondrá a la venta el próximo 16 de octubre. Pero antes de que eso suceda, el artista ha comentado a través de sus redes sociales dos hechos que han sorprendido a todos sus seguidores.

El primero de ello tiene que ver con esta cuenta atrás para la que apenas queda un mes. Porque este 23 de septiembre se cumplirán cuatro años desde la publicación de su último trabajo publicado. La montaña rusa vio la luz un 23 de septiembre de 2016 y desde entonces el madrileño sólo ha puesto a la venta su recopilatorio Grandes éxitos y pequeños desastres.

Una espera que espera que no se le haya hecho larga a nadie y que él, personalmente, ha afrontado con la ilusión intacta: "Mañana hará 4 años que salió mi disco La montaña rusa, llevamos 4 años esperándonos y seguimos con la ilusión intacta. Ya no queda nada para todo lo que viene. Lo que me dé la gana ya está aquí!! 16 oct 2020. Vamooooooooooos!!!".

Y el segundo de esos hechos también tiene que ver con la espera. Porque si durante 4 años no hemos podido llevarnos a la boca y al oído nuevo material discográfico de Dani Martín, todo apunta a que en los próximos meses podríamos repetir la experiencia de Lo que me dé la gana.

Nunca me había pasado esto, estoy a punto de sacar un disco, a punto de terminar de grabar el final de otro y componiendo un tercero. — Dani Martín (@_danielmartin_) September 18, 2020

Según ha confirmado Dani Martín en su perfil oficial de Twitter tendría dos nuevos discos en marcha. Uno de ellos estaría en la recta final del proceso de grabación y el otro habría arrancado su proceso creativo.

"Nunca me había pasado esto, estoy a punto de sacar un disco, a punto de terminar de grabar el final de otro y componiendo un tercero" explicaba el músico en sus redes. El solista ha aprovechado a tope el tiempo de confinamiento y ya estamos deseosos de poder disfrutar de todo ese torrente musical que ha creado.