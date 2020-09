Rozalén comparte la lista de canciones de su nuevo álbum

“Así quedan las canciones que muchos estáis descubriendo... 🥺💕 Ojalá os sorprendan las que aún no conocéis. No sabéis lo que me alegra poder contaros que mi queridísima @monlaferte ha colaborado en nuestro disco con una canción divertidísima y que hemos versionado La Maza del maestro Silvio Rodríguez siguiendo la tradición de cantar a los grandes...Y todo lo que me queda por contaros!!!”. Con estas palabras Rozalén compartía el tracklist de su próximo álbum. Y lo ha hecho después de haberse desahogado a través de una carta que ha tocado la fibra sensible de muchos de sus compañeros.

La chilena Mon Laforte comparte uno de los temas de este nuevo disco que contiene otra colaboración, la que conocimos como parte de la banda sonora de La boda de Rosa que interpreta junto a La Sonora Santera.

El árbol y el bosque saldrá a la venta el 30 de octubre, pero la cantante ya tiene los primeros ejemplares, los que se han encargado en la preventa que irán firmados por ella. “YA ESTÁN AQUIIIIII!!!!!!! 😭😭😭 Mi cuarto disco!!! El árbol y el Bosque!! Han llegado 3000 a casa para que os los firme con todo mi amor... 💕 Son los que formarán parte del pack especial con el cuaderno de campo! Llevo todo el día y no he firmado ni una cuarta parte 🤦🏻‍♀️ Repongo fuerzas y sigo... Es tan bonico!!!!! Ojalá nos dé muchas alegrías 🙏”, compartía en redes.

Una edición limitada que, como ella misma informaba, incluye un cuaderno de campo “precioso con mis letras originales (veréis el caos de cómo compongo 😅), dibujos y reflexiones... Creo que jamás he dejado ver algo tan íntimo 🙈 De verdad que no puede ser más bonito”.

Un nuevo trabajo que ya ha empezado a presentarnos para que tengamos claro lo que vamos a encontrarnos. “Así, como si de un cuento se tratase... El individuo y lo colectivo. Que la sociedad, el sistema, el ruido, la velocidad... Nos permita descubrir a las personas, individualmente, observar en profundidad los ojos de quien tenemos delante. Detenernos en nuestra propia persona. Partir de ahí. Ese es el hilo conductor de este disco”, explicaba hace unos días en sus redes.

Si el anterior disco navegaba en las raíces, este lo hace en uno mismo, y quizás de ahí la desnudez de una portada en conexión con la naturaleza. “Una reflexión que escuché en un documental a Luis Eduardo Aute. Supongo que llevo en búsqueda mucho tiempo. En el disco anterior comprendí que lo primero que tenía que hacer era saber de dónde vengo para intuir hacia dónde me dirijo. Por eso conté las historias de mi casa, de mi raíz, de mis antepasados, de mi tierra. Una especie de constelación familiar. Un intento de curar la herida. Ahora me toca a mí”, continuaba desvelando.

Y ha habido un arduo trabajo para llegar a este punto. “Para que este disco naciera me he observado, escuchado y mimado más que nunca. Aunque la mirada también sea social, la hago partiendo del ‘Yo’. Porque nadie da lo que no tiene. Porque nadie puede dar Amor si primero no se ama a sí mismo. Me juzgo yo antes de juzgar a los demás. Y como decidí hace tiempo... Toca compartir este aprendizaje”, asegura.