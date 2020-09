Katy Perry: “No estoy aquí para hacer números”

Katy Perry vivió uno de los momentos más duros de su vida hace un par de años cuando los resultados de su anterior trabajo discográfico no fueron los esperados. El apoyo de Orlando Bloom y su propia fortaleza le sirvieron a la intérprete para aprender una lección que ahora luce como si de una bandera se tratara: "No estoy aquí para hacer números".

La californiana fue entrevistada por un diario tailandés, The Standar, y aseguró que la música se ha convertido ahora en una cuestión de sensaciones y no de éxito. Su nombre siempre aparece asociado con diferentes artistas pero ella tiene claro que las colaboraciones tienen que cumplir ahora unos nuevos requisitos.

"Siempre estoy colaborando con cualquiera. Para mí, no se trata de la canción, sino del artista. En lo que respecta al K-pop, me encantaría hacer algo increíble. No por ser parte de la tendencia, sino parte de un movimiento" explicó Katy Perry.

Como decíamos, sensaciones antes que posibilidad de conquistar las listas de ventas o de popularidad de las plataformas de streaming. "Para ser honesta, no estoy aquí para hacer números, estoy aquí para mover corazones. Entonces sí, Blackpink. Ellas tienen las mejores canciones. Me hacen sentir sexy y conectada" confesó la californiana.

En el primer mes de nacimiento de su más reciente proyecto musical, Smile, y del nacimiento de su primera hija junto a Orlando Bloom, Katy Perry está disfrutando de uno de los momentos más dulces de su vida.

Todo ello sin perder de vista futuros proyectos musicales como esta colaboración que de momento es más un deseo que una realidad.