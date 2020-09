OneRepublic regresa con nueva canción: Wild Life

OneRepublic, la banda liderada por el multipremiado Ryan Tedder y responsable de éxitos como Counting Stars, Rescue Me o Wanted, regresa con nueva música este 25 de septiembre. Así lo ha anunciado el grupo estadounidense en Instagram, donde han lanzado un vídeo teaser avanzando Wild Life.

Acompañando a este breve clip, el grupo ha añadido un texto para describir su nueva canción: "Esta vida es lo que pasa mientras haces planes". Unas palabras que parafrasean a John Lennon en su canción Beautiful Boy (Darling Boy), en la que cantaba "life is what happens to you while you're busy making other plans", la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes.

Wild Life será lo nuevo de OneRepublic, desde el lanzamiento de su anterior canción, Better Days, aunque aún no sabemos si estará incluido en su nuevo disco, Human. Recordemos que banda de Colorado tenía previsto lanzar su quinto trabajo de estudio a principios de 2020, pero la pandemia mundial por la crisis del coronavirus modificó sus planes.

Al tiempo que los integrantes de OneRepublic ultiman los detalles de su próximo disco, Human, su vocalista, Ryan Tedder, sigue embarcado en distintos proyectos como hitmaker. Cantante, compositor y productor todoterreno, Tedder ha participado en el último disco de Lady Gaga, Chromatica, y actualmente se encuentra trabajando con artistas de la talla de Jennifer López.