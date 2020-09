Pablo Alborán: “Tenemos que seguir demostrando, a pesar de los errores de los demás, que estamos unidos”

¿Alguna vez has tenido una relación que sabes que podría haber llegado a más si el otro hubiera querido? Si la respuesta es afirmativa, te sentirás identificado con Si hubieras querido, el primer single de Vértigo, el nuevo álbum de Pablo Alborán. El malagueño no ha querido pasar la oportunidad de contarle todos los detalles a Cristina Boscá, Dani Moreno ‘El Gallo’ y todos los oyentes de Anda Ya.

Para empezar, no podía faltar una referencia a esas sesiones de fotos que estamos viendo en varias revistas como Vogue en las que podemos verle con un nuevo registro. ¿Qué tal lo lleva? “Bastante mal, pero uno se lo pasa bien. Te lo tienes que tomar como diversión y como una experiencia. Pero muy agradecido, el cariño de la revista y las fotos, me sentí muy cómodo. Era una ropa diferente y una manera de mostrar las cosas de manera distinta. Así que, super guay”, aseguraba.

Después llegó el momento de las felicitaciones porque Alborán está celebrando los diez años de Solamente tú. Después de informar de que también era el cumpleaños de su tía explicó que “estoy celebrando muchas cosas. Los diez años que todavía me cuesta asimilarlos y darme cuenta de que han pasado 10 años porque no hemos parado de trabajar y no han parado de pasar cosas. Muy bonito, muy agradecido y con muchas ganas de seguir viviendo cosas, de compartir, de aprender”.

La última vez que Anda ya habló con Alborán fue durante el confinamiento. Ahora vivimos en una segunda oleada y él lo está viviendo “como todos, con un poco de desazón y, a la vez, de preocupación, a veces, de incertidumbre. Estoy como más centrado en seguir avanzando con un proyecto creativo que es mi disco y estoy con la ilusión de centrarme en eso y hacer que la gente se distraiga en el buen sentido, que se olvide un poco, que desconecte. Es una situación que se descontrola, de pronto te enfadas con el gobierno, de pronto te reconcilias con él, de pronto te vuelves a enfadar con todo el mundo, te entra la psicosis de no querer salir, te entra la psicosis de estar otra vez en tu propia casa encerrado…supongo que es lo que sentimos todos y ahora más que nunca tenemos que seguir demostrando como sea, a pesar de los errores de los demás, que estamos unidos”.

Tampoco han eludido el tema que va a protagonizar esta etapa de promoción, y es que es la primera vez que el cantante habla tras haber hecho pública su condición sexual. “Una cosa es la honestidad y otra la privacidad. Estoy super contento porque lo quería decir lo dije, cuándo, dónde y cómo lo quería decir y estoy super bien”.

Pero si había ganas de algo, es de escuchar su nueva canción en la radio. él mismo fue el encargado de presentarla: “Familia, aquí os dejo, por primera vez en la radio, el nuevo single de mi próximo disco, Vértigo, esto es Si hubieras querido. Con mucho cariño, del corazón para el corazón. Espero que os guste”. Y no tardaron en llegar las reacciones de los oyentes.

Sí, "esto es arte" aseguraba Dani Moreno 'El Gallo' y no es más que el principio de lo que está por llegar.