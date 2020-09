Comparan el nuevo disco de Justin Bieber con una leyenda de la música

Justin Bieber publicó el pasado mes de febrero, Changes, su más reciente proyecto discográfico. Un álbum que se convirtió en una declaración de amor para Hailey Baldwin, la mujer que ha cambiado su vida marcando un punto y aparte en su trayectoria.

Gracias al confinamiento y a esa nueva era en la vida del solista canadiense, todo está preparado para la llegada de un nuevo trabajo musical, el sexto de su discografía, que presentó hace unos días con el primer sencillo: Holy. Si todo va según lo previsto, el músico tiene previsto arrancar su nueva gira mundial prevista para 2021 en la que hará un tour con dos álbumes en directo.

Holy, su último tema, ha dejado claro que su fe cristiana ha efectuado un cambio tan grande en su vida que se ha colado, incluso, en su música. Chance the Rapper le acompaña en esta canción y ha sido el encargado de ponernos las expectativas por las nubes con respecto a este nuevo elepé.

Y lo ha hecho delante del propio Justin Bieber: "Creo que es el momento de hablar de lo espectacular que va a ser tu disco. Yo diría y lo digo, y no es ningún peloteo ni nada parecido como ya te dije en Chicaco, que es uno de los mejores discos que he escuchado nunca. De hecho me recuerda a Off the Wall de Michael Jackson".

Las palabras de Chance the Rapper son una declaración de amor en toda regla y una esperanza para los seguidores del canadiense: "A todo el mundo que nos está escuchando... os prometo que es algo revolucionario. Algo así, es difícil de explicar y no quiero aburrir a la gente con los géneros y todas esas cosas. Pero os va a dejar locxs y os lo estoy avisando. Estoy tan emocionado de que la gente vaya a poder escucharlo pronto".

De momento el nuevo disco de estudio de Justin Bieber sigue sin título ni fecha de lanzamiento definitiva.