Vin Diesel lanza su primera canción Feel like I Do

Vin Diesel y la música están tan unidos como Vin Diesel y Fast and Furious. Durante años, el actor nos ha dejado muchas pistas sobre su pasión musical y su talento como solista. Pero no ha sido hasta este convulso 2020 en el que ha dado el paso publicando su primera canción: Feel like I do.

Junto al intérprete, un invitado de lujo: Kygo. El dj noruego colabora en este tema en el que destaca la característica y profunda voz del ahora solista. A sus 53 años, el actor de Hollywood ha bromeado sobre este debut: "Durante tanto tiempo, os he estado prometiendo lanzar mi música. Animado por vosotros, he salido de mi zona de confort. Gracias por creer en mí y espero que os guste".

La buena relación de Kygo y Diesel se prolonga desde que compartieran estudio para una versión de It ain't me junto a Selena Gómez.

En los últimos años hemos visto a Vin Diesel metido de lleno en la cultura latina. Incluso en algunas de sus publicaciones oficiales en redes sociales llegó a estrenar algunas canciones nuevas de Nicky Jam. De hecho ya debutó en el denbow pero no en una canción propia sino de la mano de El Alfa, Sech, Myke Towers y Lil Pump.

Su característico tono de voz nos ha sorprendido en más de una ocasión llegando a notas difíciles de conseguir para él. Sus momentos musicales de los últimos años demuestran que no le tiene miedo a nada y que se atreve, casi, con cualquier cosa. En 2013 se hizo viral su versión de Stay de Rihanna y este mismo 2020, durante el Día de San Valentín, publicó en Instagram su versión personal de Someone you loved de Lewis Capaldi.

Durante una entrevista con James Corden, Vin Diesel comentó que estaba preparando un álbum al completo y que lo hacía porque sus hijas le animaron a ello: "A ellas les encanta cuando canto. Es como J. R. R. Tolkien, que empezó contándole historias sobre hobbits a sus pequeños y después escribió El señor de los anillos. ¡Yo tengo algo de eso dentro!".