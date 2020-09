Anne Winters (Por 13 Razones): La original manera de pedir el papel de Madonna en su biopic

Madonna comenzó hace unas semanas a preparar su película biográfica. El papel para interpretar a la Reina del Pop se ha convertido en un auténtico caramelo para miles de intérpretes que 'matarían' por meterse en la piel de la 'ambición rubia'. De hecho, algunas actrices ya han tomado la iniciativa. Anne Winters es, hasta ahora, la que más ha sorprendido al mundo.

La actriz de Por 13 razones ha publicado en sus perfiles oficiales en redes sociales varias imágenes en las que aparece caracterizada como la solista estadounidense. Maquillaje, ropa de cuero o de rejilla dependiendo de la época, y la evolución del peinado de los 80 y los 90 han obrado el milagro de convertir a Anna en Madonna por unas horas.

"Desde lo del Covid, los casting y el negocio del cine es una p*** locura. Así que estoy intentando una nueva técnica #Contrátame lol 😂 @madonna" escribía Anne Winters en las imágenes en las que recrea estilismos de Like a prayer, Erótica o Buscando a Susan desesperadamente.

Sus imágenes han dado la vuelta al mundo y medios de comunicación de todo el planeta están recogiendo esta peculiar forma de solicitar el papel de Madonna en su biopic. "Estoy tan agradecida por todo el apoyo. Nunca pensé que convertirme en Madonna causaría tanto hype en las redes sociales. Todo es posible cuando vas a por lo que quieres y tienes el jod*** talento de gente que te ayuda. Mantengamos alto el hype y el amor" escribía la actriz.

"Hagamos explotar @madonna gente de Instagram. Quiero interpretarla en su nuevo biopic. Siempre me han dicho que me parezco a Madonna de joven. Sé cantar, sé actuar, me parezco a ella… ¡Vamos, hombre!" se podía leer en su cuenta oficial. Y quien la sigue la consigue porque Madonna ya le ha dado follow a su perfil.

¿Conseguirá su objetivo Anne Winters de convertirse en Madonna en la gran pantalla?