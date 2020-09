Esta es la canción favorita de Bruce Springsteen, y no es de su repertorio

Es uno de los grandes compositores e intérpretes de nuestro tiempo, y una de las voces más reconocibles de la música estadounidense. Bruce Springsteen está a punto de lanzar un nuevo disco con la E Street Band, la banda con la que ha grabado y girado más veces en su vida y ha cosechado los éxitos más importantes.

Springsteen se ha convertido en una fuente de influencia e inspiración enorme en todo el mundo, pero el músico, como es lógico, también ha bebido de otros músicos para formarse y convertirse en el verdadero héroe de la música americana.

Recientemente, el artista ha pasado por los micrófonos de la BBC Radio 4 para hablar de esas influencias y de los músicos que más admira. Allí, le han sometido a un juego definitivo: imaginar que está atrapado en una isla desierta con ocho canciones que puedes escuchar una y otra vez. De esta manera, el Boss ha tenido que elegir estos temas sin los que simplemente no podría vivir.

Como no podía ser de otra forma, el gusto de Springsteen es exquisito, y lo demuestra con una lista de músicos que merece la pena tener en cuenta y ser escuchada. Una lista que incluye a James Brown, Van Morrison, The Beatles, The Rolling Stones y más, una parte de la iconografía del Boss que es una delicia. Estas son sus canciones favoritas:

Hound Dog – Elvis Presley

I Want To Hold Your Hand – The Beatles

It's All Over Now – The Rolling Stones

Madame George – Van Morrison

What's Going On – Marvin Gaye

Out Of Sight – James Brown

Baby I Need Your Loving – Four Tops

Like A Rolling Stone – Bob Dylan

La lista de canciones es impresionante, siempre hay un momento cerca del final del programa que atrapa a la mayoría de los invitados. Habiendo reducido toda una vida de música a solo ocho canciones, la siguiente opción es elegir su favorita de esa lista. Una ardua tarea. "¿Qué canción salvarías de las olas?" Siempre es una pregunta difícil, y Springsteen lo reconoce.

"Tendría que ser Like A Rolling Stone, dice el Boss. "Esta podría estar en la parte superior de la lista", dice Springsteen al seleccionar la canción icónica de Bob Dylan. "La primera vez que la escuché, salía de la radio. No sabía nada sobre la música acústica de Dylan. La primera vez que realmente lo escuché con esta canción, instantáneamente comenzó a cambiar mi vida", reconoce.

"Like a Rolling Stone es como un torrente que viene corriendo hacia ti. Inunda tu alma, inunda tu mente. Te alerta y te despierta instantáneamente a otros mundos, otras vidas. Otras formas de ser. Es quizás uno de los discos más poderosos jamás hechos y todavía significa mucho para mí junto con todo el trabajo de Dylan", continúa el músico.

Springsteen es un conocido adorador del trabajo de Dylan y a menudo ha citado al cantante como una inspiración eterna para su carrera. Parece apropiado entonces que la única canción sin la que Springsteen simplemente no podría vivir sea quizás la canción más celebrada de Dylan.